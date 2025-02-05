Храм Александра Невского в Минске внесён в список объектов на реконструкцию

Распределение средств госинвестпрограммы между сферами должно соответствовать реалиям времени. Это ключевое требование Президента к документу. Один из актуальных запросов в наши дни – воспитание молодого поколения, в том числе патриотическое. Потому в список объектов на реконструкцию внесен и храм Александра Невского в центре столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание, как и военное кладбище, уникальны. В некрополе погребены солдаты, погибшие в Крымской, Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войнах. Сам храм не младше первых захоронений, в 2028 году ему исполнится 130 лет. За эти годы реставрации случались, но были точечными. Нынешняя – самая масштабная. В 2018-м начали работы внутри храма, сегодня ведется реконструкция фасадов, – глубокая, с особым вниманием к деталям.

Николай Коржич, настоятель храма благоверного князя Александра Невского:

Надо брать и последовательно приводить его в порядок. Слава богу, что мы добились, чтобы попасть в эту инвестпрограмму. И мы надеемся, что вслед за фасадом пойдет и облагораживание территории. Ничто так не воспитывает порой, как такие места

За свою историю храм Александра Невского пережил несколько попыток закрытия и сноса в советский период. Сегодня, как отмечает настоятель, государство оказывает серьезную поддержку для сохранения историко-культурной ценности. Посильные задачи на территории военного кладбища закрывает община, однако на крупные проекты нужны серьезные средства.