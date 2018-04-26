Главный фаворит «Евровидения-2018». Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне

Новости Израиля. На конкурсе «Евровидение-2018» Израиль представит певица Нетта Барзилай. Букмекеры называют девушку одной из самых главных фавориток конкурса. Ее заводную песню «Toy» обсуждали задолго до конкурса – премьера композиции состоялась в середине марта. Нетта выступит в первом полуфинале, который состоится 8 мая.

Скриншот из видео. Источник: YouTube-канал «Eurovision Song Contest»

Видео на песню «Toy» («Игрушка») на официальном канале конкурса «Евровидение» на YouTube посмотрели около 16 миллионов раз. Это одно из самых популярных видео предстоящего музыкального шоу. Девушка отмечает, что «кудахтанье» в песне не просто особенность, а несет особый смысл. Нетта Барзилай:

Этот звук имеет двойной смысл. Он пародирует голос труса. Человек, который ведет себя лицемерно, поступает с вами как с игрушкой. «Бака» также обозначает «глупость» на японском языке... Песня имеет важное послание – пробуждение женской власти и социальной справедливости, которое просто завернуто в красочную оболочку».

Фото: instagram.com/nettabarzi

Нетте Барзилай 25 лет. Она родилась в городе Ход-Ха-Шароне, в Израиле. Нетта проявила интерес к музыке с самого детства – она начала петь как только научилась говорить. Четыре года девочка вместе с родителями прожила в Нигерии, а затем снова вернулась в Израиль. Нетта училась в музыкальной школе, затем в музыкальном колледже, где преподаватели отмечали ее способности.

Фото: instagram.com/nettabarzi

Девушка проходила службу в бригаде НАХАЛ, где Нетта была принята в военный ансамбль. Нетта рассказывала, что сменила много работ – от официантки, инструктора молодежной организации до няни. Девушка часто отмечает, как она любит детей и ее мечта – быть воспитателем в детском саду. Известность пришла к певице, когда она стала петь в клубах, на свадьбах. В 2016 году Нетта начала выступать в составе ансамбля «Эксперимент», который гастролировал по всему Израилю в течение двух лет с концертами. Нетта была солисткой в группе, а три других участника коллектива играли на барабанах, клавишных и гитаре.

Фото: instagram.com/nettabarzi

Особенность Нетты – сильный голос и необычная техника исполнения. В песне главная фишка – это «кудахтанье» девушки, которое придает особый шарм и уникальность композиции. Певица использует электронный музыкальный инструмент лупер, который записывает звук и изменяет его, используя разнообразные эффекты программы.

Фото: instagram.com/nettabarzi

На родине Нетты песня стала хитом и настоящим трендом. Ее стиль копируют многие поклонники: во время празднования Пурима люди перевоплощались в образ Нетты. Люди подражают неповторимому внешнему виду девушки. Соотечественники отмечают, что Нетта – это тенденция. Она началась в Израиле и распространяется по всему миру.

Фото: instagram.com/nettabarzi