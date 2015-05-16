17 мая в Вене стартует 60-ый конкурс «Евровидение»
Новости Австрии. 60-ый, юбилейный конкурс «Евровидение-2015» с 17 по 23 мая принимает Вена.
Торжественная церемония открытия пройдет 17 мая. Начало в 18.00
По красной ковровой дорожке длинной в 200 м с улицы Рингштрассе через площадь и большую сцену в Ратушу пройдут делегации всех 40 стран-участниц. На месте гостей встретит бургомистр Вены.
После официальной части здесь, в сердце Вены, откроют «Деревню Евровидения».
Центром самой большой в истории конкурса фан-зоны стала большая сцена с огромным экраном, на котором будут транслироваться не только ежедневные мероприятия, но полуфиналы (19 и 21 мая), и финал конкурса (23 мая).
Также 17 мая будет открыт Евроклуб для аккредитованных журналистов.
Примечательно, что место встреч представителей делегаций с прессой организовано в здании венской пивоварни. Она существует с 1837 года, туда водят экскурсии, а летом 2014 года даже провели большой фестиваль пива, который длился два месяца.
Фото. Пивоварня Оттакрингер
Все события этого музыкального фестиваля пройдут под девизом «Building Bridges» («Возводя мосты»).
Идея на поверхности: наведение мостов, связей и встреч. Организаторы также отмечают, что это продолжение призыва Кончиты Вурст, которая стала победителем «Евровидения-2014» и, по сути, привезла конкурс в Австрию, к толерантности.
Демонстрируя основную идею, в день открытия «Евровидения-2015» на сцене Государственной оперы Австрии состоится концерт, в котором выступят представители поп-музыки и оперного пения. Среди них Кончита Вурст и кандидаты на участие в конкурсе из разных стран.
Фото. Венская государственная опера
Логотип конкурса в этом году – прозрачная планета. Она символизируют общность артистов разных стран.
Фото. Официальные девиз и логотип конкурса
Джон Ола Санд, исполнительный супервайзер конкурса от имени Европейского вещательного союза (ЕВС):
Это большой логотип, сильный знак, который включает в себя ценность признания и безграничных возможностей.
У логотипа конкурса есть физическое воплощение.
Фото. Переездная «прозрачная планета» в Париже
За время подготовки к проведению конкурса организаторы побывали со своей фирменной конструкцией в Лондоне, Париже, Барселоне, Милане, Берлине. «Прозрачная планета» – не просто кочующий «дом Евровидения» – это огромный мультимедийный экран с проекцией тематических видеозаписей на 360º (см.видео).