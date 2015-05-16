17 мая в Вене стартует 60-ый конкурс «Евровидение»

По красной ковровой дорожке длинной в 200 м с улицы Рингштрассе через площадь и большую сцену в Ратушу пройдут делегации всех 40 стран-участниц. На месте гостей встретит бургомистр Вены.

Центром самой большой в истории конкурса фан-зоны стала большая сцена с огромным экраном, на котором будут транслироваться не только ежедневные мероприятия, но полуфиналы (19 и 21 мая), и финал конкурса (23 мая).

После официальной части здесь, в сердце Вены, откроют «Деревню Евровидения».

Примечательно, что место встреч представителей делегаций с прессой организовано в здании венской пивоварни. Она существует с 1837 года, туда водят экскурсии, а летом 2014 года даже провели большой фестиваль пива, который длился два месяца.

Также 17 мая будет открыт Евроклуб для аккредитованных журналистов.

Все события этого музыкального фестиваля пройдут под девизом «Building Bridges» («Возводя мосты»).

Идея на поверхности: наведение мостов, связей и встреч. Организаторы также отмечают, что это продолжение призыва Кончиты Вурст, которая стала победителем «Евровидения-2014» и, по сути, привезла конкурс в Австрию, к толерантности.

Демонстрируя основную идею, в день открытия «Евровидения-2015» на сцене Государственной оперы Австрии состоится концерт, в котором выступят представители поп-музыки и оперного пения. Среди них Кончита Вурст и кандидаты на участие в конкурсе из разных стран.