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17 мая в Вене стартует 60-ый конкурс «Евровидение»

16 мая 2015 17:04
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Новости Австрии. 60-ый, юбилейный конкурс «Евровидение-2015» с 17 по 23 мая принимает Вена.

Торжественная церемония открытия пройдет 17 мая. Начало в 18.00

По красной ковровой дорожке длинной в 200 м с улицы Рингштрассе через площадь и большую сцену в Ратушу пройдут делегации всех 40 стран-участниц. На месте гостей встретит бургомистр Вены.

17 мая в Вене стартует 60-ый конкурс «Евровидение» -1


Фото. Ратушная площадь

После официальной части здесь, в сердце Вены, откроют «Деревню Евровидения».

Центром самой большой в истории конкурса фан-зоны стала большая сцена с огромным экраном, на котором будут транслироваться не только ежедневные мероприятия, но полуфиналы (19 и 21 мая), и финал конкурса (23 мая).

17 мая в Вене стартует 60-ый конкурс «Евровидение» -4


Фото. Ратушная площадь

Также 17 мая будет открыт Евроклуб для аккредитованных журналистов.

Примечательно, что место встреч представителей делегаций с прессой организовано в здании венской пивоварни. Она существует с 1837 года, туда водят экскурсии, а летом 2014 года даже провели большой фестиваль пива, который длился два месяца.

17 мая в Вене стартует 60-ый конкурс «Евровидение» -7


Фото. Пивоварня Оттакрингер

Все события этого музыкального фестиваля пройдут под девизом «Building Bridges» («Возводя мосты»).

Идея на поверхности: наведение мостов, связей и встреч. Организаторы также отмечают, что это продолжение призыва Кончиты Вурст, которая стала победителем «Евровидения-2014» и, по сути, привезла конкурс в Австрию, к толерантности.

Демонстрируя основную идею, в день открытия «Евровидения-2015» на сцене Государственной оперы Австрии состоится концерт, в котором выступят представители поп-музыки и оперного пения. Среди них Кончита Вурст и кандидаты на участие в конкурсе из разных стран.

17 мая в Вене стартует 60-ый конкурс «Евровидение» -10


Фото. Венская государственная опера

Логотип конкурса в этом году – прозрачная планета. Она символизируют общность артистов разных стран.

17 мая в Вене стартует 60-ый конкурс «Евровидение» -13


Фото. Официальные девиз и логотип конкурса 

Джон Ола Санд, исполнительный супервайзер конкурса от имени Европейского вещательного союза (ЕВС):
Это большой логотип, сильный знак, который включает в себя ценность признания и безграничных возможностей.

У логотипа конкурса есть физическое воплощение.

17 мая в Вене стартует 60-ый конкурс «Евровидение» -16


Фото. Переездная «прозрачная планета» в Париже 

За время подготовки к проведению конкурса организаторы побывали со своей фирменной конструкцией в Лондоне, Париже, Барселоне, Милане, Берлине. «Прозрачная планета» – не просто кочующий «дом Евровидения» – это огромный мультимедийный экран с проекцией тематических видеозаписей на 360º (см.видео).

# Музыка # Евровидение 2015

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