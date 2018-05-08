«Евровидение-2018» без Alekseeva. Представитель Беларуси в финал не прошёл
Представитель Беларуси на «Евровидении-2018», популярный певец Alekseev не прошел в финал песенного конкурса.
8 мая состоялся первый полуфинал конкурса. В нем приняли участие исполнители из 19 стран.
В финал вышли:
Австрия,
Эстония,
Кипр,
Литва,
Израиль,
Чехия,
Болгария,
Албания,
Финляндия,
Ирландия.
Фото: instagram.com/eurovision
Alekseev пел композицию «Forever» на алом фоне. На спине артиста были розы, а также этот цветок находился у него в руке. Номер выглядел трогательным и драматичным.
Незадолго до финала Никита Алексеев называл восьмерку – своим счастливым числом. «8 мая я выступлю на «Евровидении» под номером 8. В моей фамилии Alekseev и в названии города Лиссабон – по 8 букв, а мой день рождения 18 мая. Песню «Forever» можно трактовать, как знак бесконечности – перевёрнутую восьмёрку». К сожалению, сегодня удача не была на стороне артиста.
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Фото: instagram.com/alekseev_officiel
Исполнителя поддерживали его коллеги – Дима Билан призывал зрителей отдать свой голос певцу, Ани Лорак отмечала, что гордится успехами Никиты.
В нынешнем полуфинале выступили три исполнителя, которые возглавляют топы букмекеров и журналистов. Главным фаворитом конкурса является представительница Израиля – Нетта Барзилай, которая удивляет всех необычным исполнением своей зажигательной песни. Накануне конкурса в рейтингах букмекеров взлетела представительница Кипра – поп-звезда Элени Фурейра. Конкуренцию ей может составить оперная дива из Эстонии – Элина Нечаева – с песней «La Forza». Все три девушки прошли в финал.
Второй полуфинал «Евровидения» состоится 10 мая. Грандиозный финал пройдет 12 мая.