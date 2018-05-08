«Евровидение-2018» без Alekseeva. Представитель Беларуси в финал не прошёл

Alekseev пел композицию «Forever» на алом фоне. На спине артиста были розы, а также этот цветок находился у него в руке. Номер выглядел трогательным и драматичным.

Незадолго до финала Никита Алексеев называл восьмерку – своим счастливым числом. «8 мая я выступлю на «Евровидении» под номером 8. В моей фамилии Alekseev и в названии города Лиссабон – по 8 букв, а мой день рождения 18 мая. Песню «Forever» можно трактовать, как знак бесконечности – перевёрнутую восьмёрку». К сожалению, сегодня удача не была на стороне артиста.