Белорус Ivan не прошел в финал «Евровидения»: вторую десятку финалистов определили в Швеции

Новости Беларуси. Невероятное шоу подарил зрителям Стокгольм. Второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2016» завершился этой ночью.

За победу на сцене «Глобен-Арены» боролись 18 исполнителей. В финал вышли только десять. Выдержав сложнейшую конкуренцию, белорусскому IVANу, к сожалению, не удалось набрать нужного количества голосов. Таким образом, наш исполнитель завершил свое участие в музыкальном еврофоруме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдвард Кейт, журналист (Великобритания):

Я так шокирован. Был уверен на сто процентов, что Беларусь будет в финале. Для меня это был самый визуально сильный номер. Все просто идеально сделано, профессионально, на международном уровне. Думаю, Беларусь должна гордиться.

Михал Шпак, представитель Польши на конкурсе «Евровидение-2016»:

Мне очень нравится IVAN. Грустно, что он не прошел в финал, но я желаю ему удачи. Уверен, его ждет большое будущее.

Напомню, финал конкурса пройдет 14 мая.