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На одном из этапов Международных армейских игр белорусы заняли третье место

12 августа 2015 07:59
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Новости Беларуси. Белорусским пехотинцам не удалось обойти соперников в финальном туре соревнований «Мастера разведки». Это один из этапов Международных армейских игр, представляющих собой своеобразную смесь спорта и военного искусства. На полигоне в Новосибирске лидерство захватили хозяева — россияне.

Команды Беларуси и Китайской Народной Республики на протяжении всех соревнований упорно не уступали друг другу, попеременно занимая второе место, но в итоге наши военные стали лишь третьими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Спортивные соревнования

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