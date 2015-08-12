На одном из этапов Международных армейских игр белорусы заняли третье место

Новости Беларуси. Белорусским пехотинцам не удалось обойти соперников в финальном туре соревнований «Мастера разведки». Это один из этапов Международных армейских игр, представляющих собой своеобразную смесь спорта и военного искусства. На полигоне в Новосибирске лидерство захватили хозяева — россияне.

Команды Беларуси и Китайской Народной Республики на протяжении всех соревнований упорно не уступали друг другу, попеременно занимая второе место, но в итоге наши военные стали лишь третьими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.