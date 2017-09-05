Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»

Мария Голубкина, актриса театра и кино, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Голубкина о спектакле «Дотянуться до звёзд»: «Мужчина встречается с дочерью и она раскрывает ему его сердце»
Мария Голубкина о семье: «Сидели, обедали, спали. Как обычные, нормальные люди»
Мария Голубкина: «Русские дети менее трудолюбивы и не такие целеустремлённые»
Мария Голубкина: «Мужчины у нас – не ахти. Всю активность проявляют женщины»
Мария Голубкина о мужчинах: «Лень потрясающая, плохая обучаемость и не умеют договариваться»
Мария Голубкина об Андрее Миронове: «Отец мог выбить ковёр, вытереть пыль. И никогда разговоров, кто в доме хозяин, не было»
Голубкина о Ефремове: «С Мишкой можно футбол смотреть в пабе. За «Спартак» болеем»
Мария Голубкина о маме: «Я ей просто завидую. Как ребёнок, радуется всему»
Мария Голубкина о своей радиопрограмме: «Психологически мне тяжело так работать»
Мария Голубкина о ролях: «Не отказываюсь никогда. Потому что не могу сказать, что завалена предложениями»
Мария Голубкина: «В «Ребре Адама» пыталась ничего не играть, не изображать»
Мария Голубкина о бабушке: «Я боялась просто ляпнуть что-нибудь не то и чувствовать себя дурочкой»
Мария Голубкина: «Считаю, что воспитание прекращается, когда детям 15 лет»
«В семье пытаются из жены сделать свою маму вторую»: Мария Голубкина о мужчинах
Мария Голубкина: «Какая ненависть к мужчинам? Дай Бог здоровья, пусть живут»