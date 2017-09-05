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Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»

05 сентября 2017 19:20
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Мария Голубкина, актриса театра и кино, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

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# Культура # Российские актеры # Мария Голубкина

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Мария Голубкина: «Какая ненависть к мужчинам? Дай Бог здоровья, пусть живут»
05 сентября 2017 19:20

Мария Голубкина: «Какая ненависть к мужчинам? Дай Бог здоровья, пусть живут»

«В семье пытаются из жены сделать свою маму вторую»: Мария Голубкина о мужчинах
05 сентября 2017 19:20

«В семье пытаются из жены сделать свою маму вторую»: Мария Голубкина о мужчинах

Мария Голубкина: «Считаю, что воспитание прекращается, когда детям 15 лет»
05 сентября 2017 19:19

Мария Голубкина: «Считаю, что воспитание прекращается, когда детям 15 лет»