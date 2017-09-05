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Мария Голубкина: «Какая ненависть к мужчинам? Дай Бог здоровья, пусть живут»

05 сентября 2017 19:20
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Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я надеюсь, что, в общем-то, у тех, кто видит наше интервью, не сложится впечатление, что  Вы совсем ненавидите всех мужчин…

Мария Голубкина, актриса театра и кино:
Почему я ненавижу? Я ни слова не сказала про ненависть.

Мы говорили про страну.

Какая ненависть к мужчинам? Дай Бог здоровья, пусть живут. Я просто говорила про страну, про то, что держится страна на ком? Я про это говорила.  

Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»

# Культура # Российские актеры # Мария Голубкина

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