Мария Голубкина: «Какая ненависть к мужчинам? Дай Бог здоровья, пусть живут»

Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я надеюсь, что, в общем-то, у тех, кто видит наше интервью, не сложится впечатление, что Вы совсем ненавидите всех мужчин…

Мария Голубкина, актриса театра и кино:

Почему я ненавижу? Я ни слова не сказала про ненависть.

Мы говорили про страну.

Какая ненависть к мужчинам? Дай Бог здоровья, пусть живут. Я просто говорила про страну, про то, что держится страна на ком? Я про это говорила.