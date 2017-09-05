Прямой эфир

Мария Голубкина о своей радиопрограмме: «Психологически мне тяжело так работать»

05 сентября 2017 19:18
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Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы с Вами отчасти коллеги – Вы много работали, как телевизионная ведущая, радиоведущая. Что Вам в этом больше всего нравилось? Задавать вопросы или рассуждать?

Мария Голубкина, актриса театра и кино:
Я не знаю. На телевидении, всё-таки, там была такая потешная программа, а на радио это было – интервью, да, какие-то, ежедневная программа, пять дней в неделю по три часа в прямом эфире.

Конечно, это было тяжеловато.

В смысле, для меня. Потому что психологически мне тяжело так работать. Мне было интересно, я попробовала, но это трудно. Год целый. И, конечно, совсем не моё.

Ваше, всё-таки, больше актёрство?

Мария Голубкина:
Я – да, я люблю в театре играть. Чуть больше мне нравится сниматься в сериалах – это прекрасно.  

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# Культура # Российские актеры # Мария Голубкина

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