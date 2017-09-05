Мария Голубкина о своей радиопрограмме: «Психологически мне тяжело так работать»

Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Мы с Вами отчасти коллеги – Вы много работали, как телевизионная ведущая, радиоведущая. Что Вам в этом больше всего нравилось? Задавать вопросы или рассуждать?
Мария Голубкина, актриса театра и кино:
Я не знаю. На телевидении, всё-таки, там была такая потешная программа, а на радио это было – интервью, да, какие-то, ежедневная программа, пять дней в неделю по три часа в прямом эфире.
Конечно, это было тяжеловато.
В смысле, для меня. Потому что психологически мне тяжело так работать. Мне было интересно, я попробовала, но это трудно. Год целый. И, конечно, совсем не моё.
Ваше, всё-таки, больше актёрство?
Мария Голубкина:
Я – да, я люблю в театре играть. Чуть больше мне нравится сниматься в сериалах – это прекрасно.
Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»