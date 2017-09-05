Мария Голубкина о бабушке: «Я боялась просто ляпнуть что-нибудь не то и чувствовать себя дурочкой»

Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как Ваша бабушка оценила тогда роль в «Ребре Адама»?

Мария Голубкина, актриса театра и кино:

Да, она тогда, как раз, сказала, что: «Ты можешь быть актрисой. И прекрасно всё». И благословила.

Я лишь читал, что это была, в общем, строгая и очень авторитетная дама, вообще, для мира театра всего.

Мария Голубкина:

Мария Владимировна – да, она была с таким сильным характером, конечно. И, ну, как – влиятельной? Я не знаю, насколько она была.

Это – очень хорошая актриса.

Вы её боялись? Вообще, было так, что вот, знаете, дети кого-то боятся или авторитет такой серьёзный, что вот есть такое…

Мария Голубкина:

Как бы я её… Ну, что – боялась? Она всё время говорила: «Что ты меня боишься, я что тебя – укушу?» Я просто боялась сказать что-нибудь не то.

Выглядеть глупо.

Потому что она была настолько умной и внимательной, что просто стыдно было бы. Поэтому я боялась просто ляпнуть что-нибудь не то и чувствовать себя дурочкой.