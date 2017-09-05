Мария Голубкина об Андрее Миронове: «Отец мог выбить ковёр, вытереть пыль. И никогда разговоров, кто в доме хозяин, не было»

Мария Голубкина, актриса театра и кино, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Насколько верно будет предположить, что вот, собственно, отчасти такое Ваше отношение сложилось, как, может быть, у многих девушек, девочек, которые находились в детстве под обаянием, безусловно, яркой личности отца? Вам очень сложно подобрать мужчину, который был бы достоин.

Мария Голубкина, актриса театра и кино:

Нет.

По-моему, даже невозможно.

Мария Голубкина:

Почему? У меня папа, например, если говорить о достоинстве мужчин – ну, наверное, такого, как мой отец, нет.

Потому что мой отец мог пропылесосить, выбить ковёр, повесить одежду, вытереть пыль.

К чистоте относился…

Мария Голубкина:

И вытереть пыль, да, и приготовить еду. Понимаете? И никогда таких разговоров, кто в доме хозяин, не было. Понимаете? Потому что все были равноправны, и у всех были свои обязанности и функции. Потом, он очень много работал. Понимаете? Всего-навсего.

Мне вот такой нужен.

Работящий, чистоплотный, аккуратный, ответственный, любящий.

Поэтому требования у Вас высоченные.

Мария Голубкина:

Ну, а зачем же мне дурак какой-то, бездельник? Это что – просто брать любого, первого попавшегося, и сидеть с ним? Зачем? Мне и самой хорошо.