Мария Голубкина о ролях: «Не отказываюсь никогда. Потому что не могу сказать, что завалена предложениями»

Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
У вас есть возможность выбирать роли? Или, в общем-то, Вы практически не отказываетесь?
Мария Голубкина, актриса театра и кино:
Нет, я не отказываюсь никогда. Потому что я не могу сказать, что я завалена предложениями.
Я не могу сказать ни про кого из наших артистов так.
Ну, единицы, кто прямо там, знаете, перебирает сценарии. Такого нет.
Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»