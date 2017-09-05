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Мария Голубкина о ролях: «Не отказываюсь никогда. Потому что не могу сказать, что завалена предложениями»

05 сентября 2017 19:18
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Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У вас есть возможность выбирать роли? Или, в общем-то, Вы практически не отказываетесь?

Мария Голубкина, актриса театра и кино:
Нет, я не отказываюсь никогда. Потому что я не могу сказать, что я завалена предложениями.

Я не могу сказать ни про кого из наших артистов так.

Ну, единицы, кто прямо там, знаете, перебирает сценарии. Такого нет.  

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# Культура # Российские актеры # Мария Голубкина

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