Мария Голубкина: «Мужчины у нас – не ахти. Всю активность проявляют женщины»

Мария Голубкина, актриса театра и кино, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Когда Вы смотрите на своих детей, у Вас не бывает такое, которое, наверное, многие родители переживают: «Господи, откуда? Неужели это – мой ребёнок? Я совсем ничего не узнаю».

Мария Голубкина, актриса театра и кино:

Нет. Нет, абсолютно. У меня нет такого ощущения. Насте уже 20 лет, она уже большая. А Ване – 15. Нет, нормально. Они растут.

Это будут, в общем, люди западного склада?

Мария Голубкина:

Я думаю, да.

Или мы уже сами стали такие?

Мария Голубкина:

Нет, очень отличаются. Мы не стали такими. И не станем.

Нам ещё лет 200, чтобы немножко как-то научиться чему-то, хотя бы, работать.

Хотя бы, работать. И, конечно, если уж честно говорить – общество у нас патриархальное, и мужчины у нас – не ахти. Поэтому, собственно, и всё так. Потому что, мы знаем, кто у нас всегда проявляет всю активность? Женщины. То есть, кто в театр больше всего ходит? Женщины. Кто интересуется там, не знаю, выставками, живописью? Вообще, как бы, шире смотрят на мир.