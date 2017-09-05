Голубкина о Ефремове: «С Мишкой можно футбол смотреть в пабе. За «Спартак» болеем»

Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы признавались, что, если Вас спрашивают о Ваших близких друзьях, то это получаются мужчины. Причём, уникальные мужчины такие, как Охлобыстин, Михаил Ефремов и Александр Анатольевич Ширвиндт.

Мария Голубкина, актриса театра и кино:

Ну да. Ну, Александр Анатольевич – всё-таки, мы по возрасту немножко разные.

Да, я могу назвать трёх людей своими друзьями.

Ну, у меня есть и подруги, конечно, естественно.

С этими друзьями, наверное, самый главный недостаток – с ними долго по телефону не поболтаешь.

Мария Голубкина:

Это да. С ними не поболтаешь по телефону. Но зато с ними – с Мишкой можно футбол смотреть в пабе.

Вы смотрите футбол?

Мария Голубкина:

Да, за «Спартак» болеем.

Скажите, а Александр Анатольевич – человек, обладающий уникальным чувством юмора – его отношение к Вам? Такое отеческое?

Мария Голубкина:

Да, конечно. Отеческое, естественно. Потому что, всё-таки, наверное, я ему напоминаю какие-то хорошие времена – моего детства, когда они были молодые ещё.