Голубкина о Ефремове: «С Мишкой можно футбол смотреть в пабе. За «Спартак» болеем»

Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вы признавались, что, если Вас спрашивают о Ваших близких друзьях, то это получаются мужчины. Причём, уникальные мужчины такие, как Охлобыстин, Михаил Ефремов и Александр Анатольевич Ширвиндт.
Мария Голубкина, актриса театра и кино:
Ну да. Ну, Александр Анатольевич – всё-таки, мы по возрасту немножко разные.
Да, я могу назвать трёх людей своими друзьями.
Ну, у меня есть и подруги, конечно, естественно.
С этими друзьями, наверное, самый главный недостаток – с ними долго по телефону не поболтаешь.
Мария Голубкина:
Это да. С ними не поболтаешь по телефону. Но зато с ними – с Мишкой можно футбол смотреть в пабе.
Вы смотрите футбол?
Мария Голубкина:
Да, за «Спартак» болеем.
Скажите, а Александр Анатольевич – человек, обладающий уникальным чувством юмора – его отношение к Вам? Такое отеческое?
Мария Голубкина:
Да, конечно. Отеческое, естественно. Потому что, всё-таки, наверное, я ему напоминаю какие-то хорошие времена – моего детства, когда они были молодые ещё.
Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»