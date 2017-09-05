«В семье пытаются из жены сделать свою маму вторую»: Мария Голубкина о мужчинах

Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Многие, наверное, сталкиваются перед такой гипотетической возможностью что-нибудь спросить или о чём-нибудь поговорить с родителем, которого нет. Если бы у Вас была такая возможность – задать какой-то вопрос или о чём-то поговорить со своим папой, о чём бы это был разговор? О профессии или о семье?
Мария Голубкина, актриса театра и кино:
О мужчинах.
Почему все мужики – козлы?
Мария Голубкина:
Ну, нет. Во-первых, не все, не будем обобщать. Многие. А почему – понятно. Потому что их так воспитывали, понимаете? Конечно, я считаю, что, если я говорю о мужчинах так, то я понимаю, кто их воспитывает-то. То есть, женщины, да? А как воспитывают женщины? То есть, как бы, если они там, в семье, пытаются сразу из жены сделать свою маму вторую.
То есть, сесть на шею и ноги свесить.
И, соответственно, к сожалению, те же самые мужчины, которые отцы, которые не воспитывают их. Мне сказали монахи знакомые: «Что должен сделать отец? Научить детей работать». То есть, матери балуют, а отцы не учат работать. Вот итог.
Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»