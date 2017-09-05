Мария Голубкина о семье: «Сидели, обедали, спали. Как обычные, нормальные люди»

Мария Голубкина, актриса театра и кино, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы, всё-таки, росли в уникальной семье. И, исходя из тех ролей кино- и театральных, фильмов, в которых снимался Ваш отец и Ваша мама, наверное, дома было смешно? Или, наоборот, это, как история с грустным клоуном?

Мария Голубкина, актриса театра и кино:

Да нет. Ну, как – дома жили. Сидели, обедали, завтракали, ужинали, спали, не знаю, что. Как все. Как люди. Как обычные, нормальные люди и всё.

Уже собирались компании когда, тогда было весело, да – смех, шутки.

Я имел возможность общаться с Ларисой Ивановной. Она – человек, который постоянно какие-то мочил истории. И всегда это было, в общем, какое-то ощущение, что тебя сейчас подколют или пошутят.

Мария Голубкина:

Знаете, у меня отец умер, когда мне было, всё-таки, 13 лет. И поэтому я не очень-то много могу рассказать по этому поводу. То есть, как-то, всё-таки, я была ребёнком. У них была своя жизнь, у меня – совершенно своя, абсолютно.