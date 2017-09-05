Мария Голубкина: «В «Ребре Адама» пыталась ничего не играть, не изображать»

Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Ваша первая роль – в фильме «Ребро Адама». Вы такая дерзкая и совсем юная девушка, и, в общем, многие запомнили, Вы, по-моему, даже большое количество призов отхватили за эту роль.
Мария Голубкина, актриса театра и кино:
Я получила, да, приз.
А потом у Вас есть очень много ролей: сериал «Чокнутая», и деревенский, и «Соловей-разбойник». Но мне кажется, что именно тот самый первый фильм соответствовал тому самому Вашему настроению – вот такой дерзости, юношества. Максимализма. Или были роли, скажем, типа «Француз», когда у Вас точно такое же, может быть, и по жизни было настроение в тот период?
Мария Голубкина:
Я не знаю. «Француз», всё-таки, жанровое кино, поэтому там, как бы, так просто нельзя играть, как бы, самого себя, потому что там есть жанр. В «Ребре Адама» – да, я пыталась ничего не играть, не изображать, потому что там нужно было по сути всё это сделать.