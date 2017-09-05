Мария Голубкина: «В «Ребре Адама» пыталась ничего не играть, не изображать»

Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ваша первая роль – в фильме «Ребро Адама». Вы такая дерзкая и совсем юная девушка, и, в общем, многие запомнили, Вы, по-моему, даже большое количество призов отхватили за эту роль.

Мария Голубкина, актриса театра и кино:

Я получила, да, приз.