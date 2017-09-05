Мария Голубкина: «Считаю, что воспитание прекращается, когда детям 15 лет»

Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как Вы думаете, что самое важное, наверное, мы можем сделать для своих детей? Исходя из того, что Ваши родители, Ваша бабушка сделали для Вас? Или, может быть, Ваше собственное представление.

Мария Голубкина, актриса театра и кино:

Я для своих детей уже всё сделала, что могла. Потому что я считаю, что воспитание прекращается, когда детям 15 лет. И всё. То есть, то, что ты успел до 15 лет вложить или сделать, даже, может быть, чуть пораньше заканчивается – а потом только дружить с ними и всё. То есть, уже ничего больше, кроме того, что платить за их обучение – уже больше ничего им не нужно от родителей.