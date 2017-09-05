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Мария Голубкина о маме: «Я ей просто завидую. Как ребёнок, радуется всему»

05 сентября 2017 19:18
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Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вопрос о Ларисе Ивановне. Человек, обладающий уникальной энергией и всё время каким-то позитивным настроением.

Мария Голубкина, актриса театра и кино:
Да, она, действительно, абсолютно позитивный человек.

Вы не задаётесь вопросом: «Как бы, мама, у тебя одолжить немножко?» Или вам своего позитива хватает?

Мария Голубкина:
Нет, Вы знаете, мама, действительно – уникальный, в этом смысле, человек. Я ей просто завидую. Потому что она просто, как ребёнок, радуется всему. И сидит, смотрит какой-то фильм дурацкий – в кино сидим, смотрим – я думаю: «Какая гадость, какая глупость».

А она сидит, ест попкорн, хохочет.

А вы в кино вместе ходите?

Мария Голубкина:
Да, иногда бывает.  

Я себе представлю: значит, у Вас футбол с Михаилом Ефремовым, и в кино с мамой.

Мария Голубкина:
Да. 

Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»

# Культура # Российские актеры # Мария Голубкина

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