Мария Голубкина о маме: «Я ей просто завидую. Как ребёнок, радуется всему»

Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вопрос о Ларисе Ивановне. Человек, обладающий уникальной энергией и всё время каким-то позитивным настроением.
Мария Голубкина, актриса театра и кино:
Да, она, действительно, абсолютно позитивный человек.
Вы не задаётесь вопросом: «Как бы, мама, у тебя одолжить немножко?» Или вам своего позитива хватает?
Мария Голубкина:
Нет, Вы знаете, мама, действительно – уникальный, в этом смысле, человек. Я ей просто завидую. Потому что она просто, как ребёнок, радуется всему. И сидит, смотрит какой-то фильм дурацкий – в кино сидим, смотрим – я думаю: «Какая гадость, какая глупость».
А она сидит, ест попкорн, хохочет.
А вы в кино вместе ходите?
Мария Голубкина:
Да, иногда бывает.
Я себе представлю: значит, у Вас футбол с Михаилом Ефремовым, и в кино с мамой.
Мария Голубкина:
Да.
Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»