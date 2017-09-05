Голубкина о спектакле «Дотянуться до звёзд»: «Мужчина встречается с дочерью и она раскрывает ему его сердце»

Мария Голубкина, актриса театра и кино, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы ждём Вас в Минске со спектаклем «Дотянуться до звёзд». Насколько мне удалось разведать, это – такая давняя пьеса Нила Саймона «Хочу сниматься в кино». И мне сначала показалось, что это – комедия, а потом я стал читать и понял, что. Вроде, история какая-то грустная. Причём, основные отношения между отцом и дочерью… Так это смешно или грустно?

Мария Голубкина, актриса театра и кино:

Она не грустная. Там много и смешного.

Это, наверное, трогательно, скорее.

Может быть, это – мелодрама такая: взрослый мужчина, который, наконец, встречается со своей дочерью, которую он не видел 16 лет. И она, как бы, раскрывает ему его сердце, то есть, возможность любить.