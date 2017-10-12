«Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь»: большое интервью Николая Фоменко

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Эксклюзив: что хранит в телефоне Николай Фоменко и как они с Леонидовым пишут песни при помощи гаджетов
Николай Фоменко: «Считаю, самое уникальное из последнего – «На любой стороне Земли», что в «Ёлках»
Как Фоменко и Леонидов в армии спели «Мы, друзья – перелётные птицы» на пластинке Соловьёва-Седого
«У нас такого человека не было, мы были сами»: Фоменко о роли Джорджа Мартина для The Beatles
Николай Фоменко: «Я, всё-таки, рахманинововед. Но прикрываюсь стальными мышцами»
Николай Фоменко: «У нас все эти песни уже замешались в одно, мы играем всё подряд все вместе»
Николай Фоменко о бизнес-таланте: «Сейчас такое время – зачем нам шалопаи?»
Николай Фоменко: «Вы прожили с женой 15 лет и развелись, а у вас ещё и дети общие – ну, куда ж Вы денетесь?»
«Не будем обременять публику – когда старые дурачки косят с гитарами под молодёжь»: что известно о фильме про группу «Секрет»
Николай Фоменко: «Как бы ты ни ругал ребёнка, ты, всё равно, хочешь его помять и съесть»
Николай Фоменко: «Будущее – это планета. Планета, на которой живут люди. Это – не набор заборов»
«Обращаются: «Николай, что будем писать?» Титровать или что-то. У меня на это неизменная просьба: «Николай Фоменко». Всё. Разве этого недостаточно?»
Фоменко рассказал о проекте «Маруся»
Николай Фоменко: «Можно встретить совсем не того человека, образ которого Вы нарисовали себе из его песен»