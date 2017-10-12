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«Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь»: большое интервью Николая Фоменко

12 октября 2017 19:12
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Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

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# Культура # Российские актеры # Николай фоменко

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Николай Фоменко: «Можно встретить совсем не того человека, образ которого Вы нарисовали себе из его песен»
12 октября 2017 19:11

Николай Фоменко: «Можно встретить совсем не того человека, образ которого Вы нарисовали себе из его песен»

Фоменко рассказал о проекте «Маруся»
12 октября 2017 19:11

Фоменко рассказал о проекте «Маруся»

«Обращаются: «Николай, что будем писать?» Титровать или что-то. У меня на это неизменная просьба: «Николай Фоменко». Всё. Разве этого недостаточно?»
12 октября 2017 19:11

«Обращаются: «Николай, что будем писать?» Титровать или что-то. У меня на это неизменная просьба: «Николай Фоменко». Всё. Разве этого недостаточно?»