Николай Фоменко: «У нас все эти песни уже замешались в одно, мы играем всё подряд все вместе»

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

А вот эти песни, которые вы втроём пели, вы уже вчетвером поёте, Максим не ревнует?

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:

Да нет. У нас даже целый блок… У нас все эти песни уже замешались в одно, мы играем всё подряд все вместе и всё. Потому что, если честно, если слушать внимательно, насквозь, когда у нас был период, когда мы отдельно работали, то есть, Макс один, и мы втроём – то, всё равно, в конце концов, все там самые известные: «В жарких странах» или «Сердце на твоём берегу» – всё равно, пересечётся обязательно с «Где-то далеко». Это всё «секретовские» дела, понимаете.