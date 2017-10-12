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Николай Фоменко: «Можно встретить совсем не того человека, образ которого Вы нарисовали себе из его песен»

12 октября 2017 19:11
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Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы встречались с Полом Маккартни?

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:
Нет.

В каком возрасте Вам больше всего хотелось с ним встретиться?

Николай Фоменко:
Когда я был маленький. Мне хотелось встретиться с Маккартни ужасно, и я мечтал об этом.

Потом я с таким же благоговением хотел встретиться с Билли Джоэлом, хотел встретиться со Стингом.

Но потом наступил момент, когда вдруг я понял, что не хочу с этими людьми встречаться. Хотя, возможностей у меня много. Но, знаете, какая опасность? Можно столкнуться с человеком и встретить совсем не того человека, образ которого Вы нарисовали себе из его песен. 

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# Культура # Российские актеры # Николай фоменко

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