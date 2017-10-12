Николай Фоменко: «Вы прожили с женой 15 лет и развелись, а у вас ещё и дети общие – ну, куда ж Вы денетесь?»

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Читал интервью Мика Джаггера, он рассказывал, после того, как они разругались с Китом Ричардсом, прошло много лет, потом они встретились, и говорит: «Мы просто лежали на ковре, на полу, и вспоминали: «А как ты тогда меня обозвал?» Когда, всё-таки, развалился «Секрет», все его поклонники очень переживали, читали статьи, как кто на кого обижался. Вы, когда встретились снова, все обиды друг другу припомнили?

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:

Понимаете, какая история, в чём сложность: Вы же сами – журналист, и понимаете, как запускается собака на рынок. И поэтому в истории, как мы расходились – нас, конечно, было много – мы были молодые люди, и, конечно, мы были очень эмоциональны.

И много допускали, так сказать, нелицеприятных выступлений в адрес друг друга, и на то были причины.

Потом мы встретились – был момент: мы встретились в Израиле с Максом. И уже тогда, так сказать, мы… Вот Вы прожили с женой 15 лет, и после этого Вы с ней развелись, а у вас ещё и дети общие – ну, куда ж Вы денетесь? Это – всё, навсегда. Поэтому, конечно, у нас всё это в одной куче, мы всё знаем друг про друга, как и всегда знали. Конечно, ты всегда думаешь: «Что он там? Что этот, что тот?»