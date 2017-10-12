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Николай Фоменко: «Я, всё-таки, рахманинововед. Но прикрываюсь стальными мышцами»

12 октября 2017 19:09
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Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Совершенно понятно, что в Вашем характере и «Беспечный ездок», и «Блюз бродячих собак», и «Твой папа был прав».

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:
Вы знаете, на самом деле, я в гармоническом, так сказать, изображении, условно говоря, в композиционном – я, всё-таки, тяготею, хоть и пишу, и знаю, как там, условно говоря, брутально складывать аккорды, но, всё-таки, романтика мне…

Я, всё-таки, рахманинововед.

Как ни странно, да. Но прикрываюсь, конечно, стальным образом, стальными мышцами.     

«Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь»: большое интервью Николая Фоменко

# Культура # Российские актеры # Николай фоменко

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