Николай Фоменко: «Я, всё-таки, рахманинововед. Но прикрываюсь стальными мышцами»

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Совершенно понятно, что в Вашем характере и «Беспечный ездок», и «Блюз бродячих собак», и «Твой папа был прав».
Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:
Вы знаете, на самом деле, я в гармоническом, так сказать, изображении, условно говоря, в композиционном – я, всё-таки, тяготею, хоть и пишу, и знаю, как там, условно говоря, брутально складывать аккорды, но, всё-таки, романтика мне…
Я, всё-таки, рахманинововед.
Как ни странно, да. Но прикрываюсь, конечно, стальным образом, стальными мышцами.
«Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь»: большое интервью Николая Фоменко