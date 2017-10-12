Как Фоменко и Леонидов в армии спели «Мы, друзья – перелётные птицы» на пластинке Соловьёва-Седого

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Есть ещё одна новогодняя песня, написанная вместе с Вами – «Последний час декабря». Она, вообще, прямо оркестровая.

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:

Мы её будем играть. Мы прямо в армии её написали.

Мы очень много написали в армии.

Достаточно много.

Потому что было много свободного времени.

Николай Фоменко:

Нет. Времени совсем не было. Но у нас были очень большие переезды. Мы вторую часть нашей армии служили – из танковых войск ушли с Максом в ансамбль песни и пляски. Там у нас было очень много агитбригад, и сам ансамбль очень много ездил по Ленинградскому военному округу. И, конечно, в этих переездах…

Вы стояли в хоре или, может быть, Максим солировал?

Николай Фоменко:

Нет. У нас есть уникальная запись на пластинке. Она у меня здесь тоже есть, как это ни смешно.

Да, я сегодня имел счастливую возможность к Вам в телефон даже заглянуть.

Николай Фоменко:

Смысл, знаете, в чём – мы втроём записали, как солисты, песню с хором и оркестром Ленинградского военного округа под управлением Кунаева.

Он сам решил, народный артист, что пусть споют молодые, на пластинке Соловьёва-Седого.

Юбилейная пластинка Соловьёва-Седого, и мы втроём: я, Витя Попов, Царствие ему Небесное, и Макс Леонидов – спели песню из «Небесного тихохода» «Мы, друзья – перелётные птицы». Там много всего, что забываешь, а мне тут недавно прислали – это прямо о-о-о. Солировали, но очень мало, и нам не давали. Конечно, были солисты фундаментальные, куда мы? Мы – «срочники», что мы там. Мы стояли в хоре.