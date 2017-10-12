«У нас такого человека не было, мы были сами»: Фоменко о роли Джорджа Мартина для The Beatles

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как вы решали в бит-квартете «Секрет», кто будет петь песню? Почему, к примеру, «Твой папа был прав» поёт Николай Фоменко, «Алиса» – поёт Максим Леонидов.

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:

Нет. Везде есть, везде, нет ни одной песни, где было бы под моно-вокал. Понимаете, как: мы же – ученики, выпускники театрального института, поэтому мы понимаем, как устроено…

Плюс, мы ещё с музыкальным образованием, поэтому аранжировка – это такой важный момент.

Это – то, на самом деле, что, если говорить честно, спасло The Beatles, вообще. Потому что, вряд ли бы, песни The Beatles обрели бы такое мощное звучание, если бы ими не занимался Джордж Мартин, их продюсер и аранжировщик, который сделал все их оркестровки, всё это было придумано. А у нас такого человека не было, мы были сами.

Но вы смогли стать на эту ступеньку.

Николай Фоменко:

Потому что, всё-таки, мы обучались.

Но таких не было, что вот: я пою или ты поёшь.

Кто зачинал, условно говоря, тот в основу и ложился.