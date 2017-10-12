Николай Фоменко: «Будущее – это планета. Планета, на которой живут люди. Это – не набор заборов»

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вы про своего ребёнка говорите, что он у Вас учится снимать кино. Вы сказали, что кино надо учиться за границей. А музыке если учиться?
Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:
Мы это хотим прямо показывать по телевизору, что ли?
Ну, в общем, я надеюсь.
Николай Фоменко:
Я убеждён в том, что будущее – это планета. Планета, на которой живут люди. Это – не набор заборов. Эти заборы – они, всё равно, уже обрушены, по факту. Благодаря Интернету, самолётам: 3 часа, и ты – в центре Европы, или 8 часов, и ты – в Токио.
И поэтому дети наши, конечно, должны быть людьми мировыми.
Они должны делать всё так, чтобы их понимали все. Мы никак не хотим, мне кажется, ухватить некую маленькую деталь: когда мы смотрим на Сальму Хайек в кино американском, или на Пенелопу Крус, например, или на Ксавьера Бардема – мы же не думаем, потеряли они свои, чёрт подери, корни или нет? Они разговаривают об общечеловеческих ценностях. И я хотел бы, конечно, чтобы мои дети говорили со всеми на одном языке. Это не значит, что просто они выучили язык, просто, чтобы они чувствовали, чем живёт весь мир.
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