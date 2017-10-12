Николай Фоменко: «Считаю, самое уникальное из последнего – «На любой стороне Земли», что в «Ёлках»

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:

Я считаю, самое уникальное из последнего – это «На любой стороне Земли», что в «Ёлках» песня записана.

А Вам не кажется, что там – три разных песни. Куплет отдельный, есть такой заход перед куплетом, перед припевом и припев. Три абсолютно разные истории.

Николай Фоменко:

Нам кажется, что нет.

Всё так склеилось, это написано абсолютно двумя людьми на разных частях света.

Точно так же и «Моя любовь на пятом этаже», условно говоря. То есть, мой куплет, а его припев. Очень трудно это объяснить.