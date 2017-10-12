Николай Фоменко о бизнес-таланте: «Сейчас такое время – зачем нам шалопаи?»

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Когда был квартет «Секрет», все видео, фотографии, даже мимолётные фотографии – Вы выглядели самым отъявленным хулиганом, шалопаем из всех четверых. По факту, получилось так, что Вы реализовались в таком направлении – даже не в творческом, в бизнесе, что требует колоссальной концентрации. Что это? Парадокс или Вы тогда удачней всех притворялись шалопаем?

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:

Да нет. Это – просто количество энергии. Я и сейчас остаюсь им, понимаете. Просто я сдерживаюсь. Сейчас, конкретно, такое время, когда – зачем нам шалопаи?

Нам сейчас шалопаи не нужны.

Поэтому я – видите, актёрское образование позволяет, хорошее актёрское образование позволяет…

Ну, не всем оно это позволило. Бизнесмена сыграть нельзя. Можно притвориться на день-два, но придумывать автомобили и создавать – это же не сыграешь.

Николай Фоменко:

Это – да. Но это, так сказать, оттуда, из родительской подкорки вынимается. То – от папы, это – от мамы, а это – от прабабушки. Какие-то такие вещи.