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Николай Фоменко о бизнес-таланте: «Сейчас такое время – зачем нам шалопаи?»

12 октября 2017 19:10
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Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Когда был квартет «Секрет», все видео, фотографии, даже мимолётные фотографии – Вы выглядели самым отъявленным хулиганом, шалопаем из всех четверых. По факту, получилось так, что Вы реализовались в таком направлении – даже не в творческом, в бизнесе, что требует колоссальной концентрации. Что это? Парадокс или Вы тогда удачней всех притворялись шалопаем?

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:
Да нет. Это – просто количество энергии. Я и сейчас остаюсь им, понимаете. Просто я сдерживаюсь. Сейчас, конкретно, такое время, когда – зачем нам шалопаи?

Нам сейчас шалопаи не нужны.

Поэтому я – видите, актёрское образование позволяет, хорошее актёрское образование позволяет…

Ну, не всем оно это позволило. Бизнесмена сыграть нельзя. Можно притвориться на день-два, но придумывать автомобили и создавать – это же не сыграешь.  

Николай Фоменко:
Это – да. Но это, так сказать, оттуда, из родительской подкорки вынимается. То – от папы, это – от мамы, а это – от прабабушки. Какие-то такие вещи.   

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# Культура # Российские актеры # Николай фоменко

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