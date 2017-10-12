«Не будем обременять публику – когда старые дурачки косят с гитарами под молодёжь»: что известно о фильме про группу «Секрет»

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы рассказывали о моментах такого удивительного единения в начале «Секрета», когда вы из своих супер-люксов во время гастролей собирались в одной ванной.

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:

Да. У нас много такого. Много всякого, разного. Но вот сейчас будет такой длительный у нас период – мы будем делать альбом за закрытыми дверями. Просто закроемся вчетвером, будем находить для этого время, и делать-делать новую музыку.

Потому что мы готовимся к съёмкам кино, которое будет, надеемся, в следующем году сниматься.

Уже Фонд кино выделил нам на это финансирование. Кино будет называться «Секрет», может быть, название изменится. Григорий Константинопольский будет режиссёром этой картины. Он же пишет сценарий, правит сейчас его, доводит. Но хотим сказать сразу, что мы не будем обременять публику – вот это, когда старые дурачки косят с гитарами под молодёжь. Основа этого фильма – всё не так, как кажется. Это будет смешное кино… Вот этого с экрана – старые индюки – они ничего этого делать не будут. Это будет очень смешно, поверьте.