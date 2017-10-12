Николай Фоменко: «Как бы ты ни ругал ребёнка, ты, всё равно, хочешь его помять и съесть»

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Были моменты, когда вы выходили с этой финальной песней «Пусть нас ждут холода», обнимались, а уже понимали, что вы играете эту дружбу, что очень надоели друг другу?

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:

Да нет. Вы знаете, в чём дело… Столько в этом было энергии молодёжной. И даже сейчас, и даже, когда у нас были натянутые отношения, мы играли 25-летний концерт – и, всё равно, в этом столько автоматического сердца.

Ты ничего не можешь с этим поделать.

Как бы ты ни ругал ребёнка, ты, всё равно, хочешь его помять и съесть.