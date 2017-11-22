Юбилей Халка: Марку Руффало исполняется 50 лет

Марка Руффало очень сложно назвать удачливым актером – он дебютировал в кино еще в конце восьмидесятых, но на протяжении двадцати лет играл исключительно второплановые роли. Не сказать, что среди них не было ярких – зрители помнят Марка по «Вечному сиянию чистого разума», «Слепоте», «Зодиаку». На его счету главные роли в романтических комедиях «Между небом и землей», «Из 13 в 30», «Вид сверху лучше», вот только всерьез актера после всех этих картин воспринимать так и не начали.

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Зато с ролью Халка к Руффало пришло давно заслуженное признание. В 2011 году Марк получил первую номинацию на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Детки в порядке», а потом понеслось: «Остров проклятых» Мартина Скорсезе, «Охотник на лис», оскороносный «В центре внимания», две части блокбастера о фокусниках «Иллюзия обмана». Сейчас Руффало один из тех немногих актеров, который с легкостью меняет амплуа и играет любых персонажей разных национальностей и социальных статусов. «Я дал себе обещание, что больше никогда не подпишусь на участие в чем-либо, пока не прочту сценарий, и до сих пор у меня это получалось. Но, конечно, бывают и редкие исключения».

Фото: Entertainment Weekly

Секрет успеха Марка в его невероятном трудолюбии – он продолжал работать тогда, когда в него никто не верил, когда ему предлагали роли только во второсортных фильмах и даже тогда, когда актеру поставили страшный диагноз (в 2002 году Руффало успешно перенес операцию по удалению опухоли головного мозга). Совсем недавно Марк «зажёг» в картине «Тор: Рагнарёк», а впереди нас ждёт еще много интересных проектов этого упорного и талантливого актёра, который 22 ноября отмечает свой полувековой юбилей. Мы поздравляем именинника и вспоминаем несколько фильмов, которые раскрывают его талант со всех ракурсов. Стивен – «Братья Блум» (2008)

Фото: imdb.com

Безумная, но невероятно обаятельная криминальная комедия о двух братьях-авантюристах, которые прославились на весь мир своими искусными аферами. Они без труда обворовывают миллионеров, но однажды их жертвой должна была стать богатая наследница, которая оказалась хитрее и проворнее самих братьев. Это умное и смешное кино поставил Райан Джонсон, режиссер выходящих в следующем месяце «Звездных войн», а братьев сыграли Марк Руффало и Эдриан Броуди. Фильм не стал хитом и многие зрители его не поняли, но это не отменяет достоинств картины – «Братья Блум» остроумная ода человеческой глупости, напоминающая лучшие фильмы Коэнов. «Я тешу себя мыслью, что фильмы, в которых я снимаюсь, действительно чего-то стоят». Дэн Маллиган – «Хоть раз в жизни» (2013)

Фото: imdb.com

Очаровательная картина от лучшего современного режиссера фильмов про музыку Джона Карни. Руффало играет в ней музыкального продюсера, дела у которого идут не очень, но однажды ночью он замечает в баре поющую девушку, которая вдохновляет его на новые начинания. Он предлагает молодой певице записать собственный альбом прямо на улицах Нью-Йорка. «Хоть раз в жизни» из тех фильмов, которые нравятся, не прикладывая к этому никаких усилий – он легок как перышко, а от его музыки защемит сердце даже у самого черствого циника. Марк Руффало в нем забавен и мил, а его экранный дуэт с Кирой Найтли выше всяких похвал. Кэмерон Стюарт – «Бесконечно белый медведь» (2014)

Фото: imdb.com

Замечательная трагикомедия и прекрасное обучающее пособие по общению с людьми, страдающими биполярным расстройством. Главный герой картины пытается побороть в себе этот психический недуг, а заодно вернуть жену (Зои Салдана) и найти общий язык с двумя дочерьми, которые упорно не хотят принимать причуды папы. Роль Кэмерона, возможно, лучшая в карьере Марка Руффало – он настолько реалистично изображает перепады настроения и патологическую рассеянность, что сравнить его можно только с Дастином Хоффманом в «Человеке дождя» и Томом Хэнксом в «Форесте Гампе». Но только этот фильм не пытается вызвать к своему герою жалость – за Кэмерона можно только болеть и верить, что у него обязательно все будет хорошо. «Сегодня большинство актеров – это личности. И само актерство уже совсем не то, каким его описывали великие педагоги». Нед Уикс – «Обыкновенное сердце» (2014)

Фото: imdb.com

Экранизация скандальной, но невероятно популярной пьесы Ларри Крамера о нескольких жителях Нью-Йорка 80-ых годов, которые пытаются привлечь внимание общественности и властей к начинающейся эпидемии СПИДа. Поставил фильм небезызвестный Райан Мерфи, автор «Американской истории ужасов» и других популярных сериалов, а в актерском составе сплошные звезды. В «Обыкновенном сердце» снялись Джулия Робертс, Тейлор Китч, Мэтт Бомер, Джим Парсонс, Альфред Молино, а Марк Руффало сыграл главную роль Неда Уикса, чьим прототипом стал сам Крамер. Фильм получился резонансным и вызывающим, но принес Марку десяток номинаций на самые престижные премии и награду Гильдии актеров (SAG). Брюс Бэннер/Халк – киновселенная Marvel (2012-…)

Фото: Entertainment Weekly