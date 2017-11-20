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«Я начинаю седеть от ужаса»: Эдуард Успенский выступил против продолжения «Простоквашино»

20 ноября 2017 08:38
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Еще в прошлом году стало известно, что студия «Союзмультфильм» готовит продолжения своих хитов прошлых лет. Первым из них зрители увидят «Простоквашино», выход которого запланирован на конец января следующего года. Но оказалось, что в этой истории не все так гладко – писатель Эдуард Успенский заявил, что продолжение любимого всеми мультфильма делают без его разрешения.

Эдуард Николаевич написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором просит разобраться в ситуации и не дать «Союзмультфильму» испортить его героев.  

«Я начинаю седеть от ужаса»: Эдуард Успенский выступил против продолжения «Простоквашино»-1

Фото: ferra

«К моему 80-летию замечательная коммерческая организация «Союзмультфильм» подготовила мне очень интересный подарок: признание меня НЕавтором всех моих экранизированных произведений. Признаюсь, на этот раз новому руководству очередного «Союзмультфильма» удалось удивить даже меня. Потому что они намеревались экранизировать истории про «деревню Простоквашино Эдуарда Успенского» без какого-либо согласия со стороны этого самого Эдуарда Успенского. И даже сделали несколько экранизаций. Представляете, вдруг я вижу сюжет с моими героями, с моим любимым котом Матроскиным и Печкиным, а писал его не я. Со мной даже договор не заключили», − говорится в письме.

«Я начинаю седеть от ужаса»: Эдуард Успенский выступил против продолжения «Простоквашино»-4

Фото: kino-teatr.ru

Успенский утверждает, что он был готов сотрудничать со студией на «разумных условиях», но «Союзмультфильм» требовал от писателя полностью передать им авторские права и дать полную свободу действий.

«Я начинаю бунтовать. Говорю, что же вы делаете, это же мои герои! И когда я узнаю, что выпускают сценарий, где кот Матроскин строит метрополитен, я начинаю седеть от ужаса. Не должен кот Матроскин строить метрополитен!».

«Союзмультфильм» опроверг любые обвинения в свой адрес и выразил надежду, что им удастся найти общий язык с Эдуардом Николаевичем.

В продолжение легендарного советского мультфильма студия запланировала выпустить 30 серий по 6,5 минут каждая.

В них авторы покажут те изменения, которые произошли в Простоквашино за 20 лет.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Эдуард Успенский

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