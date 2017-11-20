«Я начинаю седеть от ужаса»: Эдуард Успенский выступил против продолжения «Простоквашино»

Еще в прошлом году стало известно, что студия «Союзмультфильм» готовит продолжения своих хитов прошлых лет. Первым из них зрители увидят «Простоквашино», выход которого запланирован на конец января следующего года. Но оказалось, что в этой истории не все так гладко – писатель Эдуард Успенский заявил, что продолжение любимого всеми мультфильма делают без его разрешения. Эдуард Николаевич написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором просит разобраться в ситуации и не дать «Союзмультфильму» испортить его героев.

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«К моему 80-летию замечательная коммерческая организация «Союзмультфильм» подготовила мне очень интересный подарок: признание меня НЕавтором всех моих экранизированных произведений. Признаюсь, на этот раз новому руководству очередного «Союзмультфильма» удалось удивить даже меня. Потому что они намеревались экранизировать истории про «деревню Простоквашино Эдуарда Успенского» без какого-либо согласия со стороны этого самого Эдуарда Успенского. И даже сделали несколько экранизаций. Представляете, вдруг я вижу сюжет с моими героями, с моим любимым котом Матроскиным и Печкиным, а писал его не я. Со мной даже договор не заключили», − говорится в письме.

Фото: kino-teatr.ru