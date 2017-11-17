Мартину Скорсезе – 75: лучшие фильмы легендарного режиссера

Хотите ввести киномана в ступор – попросите у него назвать лучший фильм Мартина Скорсезе. За сорок с лишним лет плодовитый режиссер из Квинса снял множество картин в самых разных жанрах, но все они прекрасны и самобытны.

Фото: Variety

Скорсезе прославлял в своих фильмах родной Нью-Йорк, преступную романтику, изучал человеческие души и обращался к судьбе великих. Ему по плечу не только художественное кино, но и документальное, а выходящие под его руководством сериалы всегда получаются самими стильными и увлекательными. «Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что со временем приучаешься думать, прежде чем действовать».

Фото: THR

17 ноября у Мартина Скорсезе юбилей – великому режиссеру исполняется 75 лет. Это хороший повод посвятить предстоящие выходные просмотру его фильмов. Мы отобрали для вас несколько картин на любой вкус, среди которых вы обязательно найдете подходящие именно вам. «Таксист» (1976)

Фото: imdb.com

Поразительно честный и пугающий портрет Нью-Йорка 70-ых, в котором живет ветеран вьетнамской войны Трэвис Бикл. Мужчина ведет праздный образ жизни, целые дни сидит в порнокинотеатрах, а по ночам работает таксистом, так как все равно не может спать. Такой образ жизни и истории пассажиров его такси подрывают и без того слабое психическое здоровье Трэвиса… Гениальный и шокирующий фильм, в котором Роберт Де Ниро сыграл, пожалуй, свою лучшую роль. Правдивый кинематографический портрет целого поколения, которым Скорсезе вынес приговор обществу. «Бешеный бык» (1980)

Фото: imdb.com

Мартин Скорсезе никогда не скрывал своей ненависти к фильмам о спорте, но он же снял один из лучших спортивных фильмов в истории. Роберт Де Ниро уговорил его сделать биографическую ленту об известном боксере Джейке ЛаМотте, по прозвищу Бешеный бык. Фильм раскрывает не только противоречивую натуру скандального и неуравновешенного спортсмена, который не мог сдерживать себя ни на ринге, ни в жизни, но и демонстрирует великолепно снятые бои, которым позавидовали бы фильмы про Рокки. Роль ЛаМотты принесла Де Ниро «Оскар». «Кино удовлетворяет извечную потребность коллективного бессознательного – потребность людей в общих воспоминаниях». «После работы» (1985)

Фото: imdb.com

Не самая известная работа Мартина Скорсезе, которая, тем не менее, заслуживает самого пристального внимания. В этой хулиганской и наглой картине всего за девяносто минут экранного времени происходит так много событий, что с лихвой хватило бы на целый сериал! Фильм рассказывает о злоключениях манхэттенского яппи Пола, который после работы поехал к понравившейся ему девушке в район Сохо. За одну ночь Пол прошел через все круги ада, встретился с десятками обитателей злачного района и полностью переосмыслил свою жизнь. Фильму уже больше тридцати лет, но он все также актуален и правдив по отношению к современной богеме. «Славные парни» (1990)

Фото: imdb.com

«Славных парней» многие считают лучшим фильмом Скорсезе. С этим утверждением можно поспорить, но нельзя не признавать всей прелести этой картины. Биография юного парнишки Генри, который всю жизнь мечтал стать гангстером и упорно шел к своей цели. Начиная с «мальчика на побегушках», он пробился к самым верхам мафиозного мира. Кроме увлекательного сюжета, живых диалогов и гениальных актерских работ в «Славных парнях» поражает и техническая сторона. Монтаж картины оценят даже те, кто мало что в нем понимает, а снятая одним дублем знаменитая сцена приезда в клуб поражает воображение даже сейчас. «Меня не приглашают в Белый дом, когда там смотрят мои фильмы. Всех актеров приглашают, а меня — нет». «Мыс страха» (1991)

Фото: imdb.com

С «Мысом страха» примерно та же история, что и с «Бешенным быком» − Скорсезе не любил жанр триллера, но Де Ниро очень хотел сыграть в картине главную роль и уговорил друга поставить ее. Получилось снова хорошо. Картина рассказывает об отсидевшем срок Максе Кейди, который выходит из тюрьмы и начинает мстить своему адвокату, который не смог оправдать его на суде. «Мыс страха» − образцовый триллер, который держит в напряжении каждую секунду, а наблюдать за Де Ниро в роли Макса мало с чем сравнимое удовольствие. Спустя двадцать лет Скорсезе снова вернется к нелюбимому жанру и снимет «Остров проклятых» с Леонардо Ди Каприо. «Казино» (1995)

Фото: imdb.com

Последний на сегодня художественный фильм Скорсезе с Робертом Де Ниро (скоро ситуация изменится – в следующем году выходит их новая совместная работа «Ирландец»). В этой картине актер играет профессионального игрока Сэма Ротштейна, которому мафия доверила управление казино в Лас-Вегасе. В охранники Сэму приставили его старого друга Ника, а его женой становится элитная проститутка Джинджер, которая совсем не его любит… Еще один размашистый и яркий фильм Мартина Скорсезе, которому, к сожалению, несколько подпортили репутацию слухи о том, что Шэрон Стоун купила себе «Золотой глобус» за роль Джинджер. «Мне кажется, что любой чуткий человек должен понимать, что насилие не может изменить мир, а если и меняет, то только временно». «Подпольная империя» (2010-2014)

Фото: imdb.com

За все время под руководством Скорсезе вышло несколько удачных сериалов, но самый успешный из них − «Подпольная империя», просуществовавший на экранах пять сезонов. Действие в нем происходит в 20-е годы прошлого века во времена «сухого закона». Главный герой Енох «Наки» Томпсон, великолепно сыгранный Стивом Бушеми, днем работает городским казначеем, а по ночам превращается в хитроумного гангстера, который получает невероятные деньги на подпольной торговле алкоголем. «Подпольная империя» так хороша, что ее даже не хочется считать сериалом в привычном смысле слова – это великая гангстерская сага, выполненная на высочайшем уровне. Мартин Скорсезе лично поставил несколько эпизодов и следил за проектом в качестве продюсера до самой последней серии. «Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире» (2011)

Фото: imdb.com

Мы никогда не рекомендовали вам документальные картины, так как этот жанр рассчитан на любителей, но для этого фильма придется сделать исключение. Мартин Скорсезе хорошо известен в качестве талантливого документалиста, а лента про Джорджа Харрисона высшая точка его мастерства. Нарезка архивных материалов и интервью раскрывает самого скромного участника The Beatles во всех красках. Фильм наполнен такой любовью и уважением к Харрисону, что после просмотра Джордж неизменно становится для зрителей хорошим и близким другом. «Самое трудное в нашей работе – сохранить истинную простоту». «Волк с Уолл-Стрит» (2013)

Фото: imdb.com

Самое поразительное в «Волке с Уолл-стрит» то, что снял этот гимн анархии и вседозволенности семидесятилетний режиссер с самой трогательной внешностью! Рассказывать о фильме нет особого смысла – большинство и так знают эту картину, в которой Леонардо Ди Каприо играет пренеприятную личность и изображает разнообразные последствия употребления запрещенных веществ. Картина навела много шороху, многие ее невзлюбили, другие наоборот начали преклоняться перед личностью Джордана Белфорта, но одно можно утверждать с уверенностью – снять подобное мог только гениальный режиссер. «Молчание» (2016)

Фото: imdb.com