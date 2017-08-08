Дастину Хоффману – 80: главные фильмы великого актера

Весь современный американский кинематограф стоит на трех слонах… точнее, мамонтах – актерах, которые одним своим видом олицетворяют само понятие «кинематографа». Это Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Дастин Хоффман, и последний из них заслуживает самого большого уважения. Хоффман, в отличии от Пачино и Де Ниро, остается верен себе по сей день – он не разменивается на проходные фильмы, не ввязывается в скандалы, поддерживает начинающих кинематографистов и всегда появляется на публике в хорошем настроении.

Фото: Variety

8 августа этого года великий день – Дастину Хоффману исполняется 80 лет! С конца 60-ых он не сходит с экранов и, кажется, переиграл все возможные роли. Хиппи и гангстеры, душевно больные и образцовые семьянины, женщины и пираты, наркоманы и волшебники – диапазон ролей Хоффмана так велик, что с ним сравнится мало кто из коллег. Он один из величайших актеров в истории, который доказал, что стать настоящей звездой можно и без идеальной внешности. Хоффман маленький еврей с большим носом, который вдохновляет миллионы людей по всему миру. Его любят и ценят, а практически все его фильмы имеют культовый статус. «Наблюдать за карьерой пожилых актеров – довольно забавное занятие. Ты сидишь перед телевизором, смотришь новости и констатируешь: «Так, в новом фильме Морган Фримен сыграет господа бога. Что? Опять?!» Давайте отпразднуем юбилей актера и вспомним те картины, за которые мир преклоняется перед Дастином Хоффманом. «Выпускник» (1967)

Фото: imdb.com

Судьба благоволила Хоффману с самого начала – актер всего несколько лет поснимался на вторых ролях в сериалах, а потом получил главную роль в одном из величайших фильмов 60-ых годов. «Выпускник» –гениальный манифест «потерянного» поколения, который актуален и по сей день. Дастин играет парня Бена, который не знает чем занять себя после окончания колледжа, и попадает под чары взрослой миссис Робинсон, хотя сам влюблен в ее дочь Элейн. «Я очень хорошо отношусь к актёрам, которые постоянно забывают роль. Приятно встретить того, кто похож на тебя». «Полуночный ковбой» (1969)

Фото: imdb.com

Городская драма о парне из глубинки (Джон Войт), который переезжает в Нью-Йорк и, оставшись без средств на существование, примеряет на себя роль жигало. Искать клиентов ему помогает пронырливый калека (Хоффман). Картина стала прорывом для своего времени. Многие возненавидели откровенную историю о нравах большого города, но это не помешало ей получить в 1970 году «Оскар» за лучший фильм. «Для того чтобы выживать, мне требуется немного: солнце и кокосовое молочко». «Маленький большой человек» (1970)

Фото: imdb.com

Нео-вестерн о белом человеке, выросшем среди индейцев. Хоффман играет персонажа с юного возраста и до 121-летнего старика, который рассказывает журналисту историю своей долгой и интересной жизни. В год выхода картины ее не оценили, но со временем распробовали, и теперь «Маленький большой человек» считается почетным представителем жанра и одной из лучших картин 70-ых. «Однажды я спросил у Лоуренса Оливье, зачем он продолжает играть в таком преклонном возрасте. И он принялся орать. «Посмотри на меня! – орал он. – Посмотри на меня! Посмотри на меня! Посмотри на меня! Я старый сморщенный бздун, но я все еще в центре внимания!» «Соломенные псы» (1971)

Фото: imdb.com

Фильм, создавший в кинематографе новый поджанр «интеллигенция против быдла». История о скромном математике, который переезжает с женой за город, но не может дать отпор местным жителям. Постепенно те переходят все границы, врываются в дом героя, насилуют его жену, и математик слетает с катушек и сам прибегает к насилию. Блистательная картина исследует природу жестокости и ту грань, которая отделяет человека от монстра. «Возможно, я одинок в этом, но иногда, когда я смотрю на бездомных, на убийц, на простых мерзавцев или пьяниц, я вдруг начинаю представлять себе их младенческие фотографии. На этих фотографиях они такие же, как мы с вами на наших. И то, что мы не выросли такими, как они, лишь удивительная, необъяснимая случайность». «Вся президентская рать» (1976)

Фото: imdb.com

Разговорный фильм о двух журналистах, которые ведут расследование Уотергейтского скандала. Хоффман и Роберт Редфорд в главных ролях великолепны, а сценарий у картины настолько гениален, что два часа сплошных диалогов смотрятся на одном дыхании. Фильм положил начало лентам в жанре «репортерского расследования», представитель которого «В центре внимания» через сорок лет получит главный «Оскар». «Единственное удобство в том, чтобы быть знаменитостью – это возможность снять трубку и запросто позвонить другим знаменитостям». «Крамер против Крамера» (1979)

Фото: imdb.com

Трогательная и искренняя «слезовыжималка» про отца-одиночку, который через суд добивается единоличной опеки над сыном. Спустя почти сорок лет фильм смотрится значительно хуже, чем во время выхода, но в 1980 году «Крамеры» умудрились получить «Оскар» за лучший фильм года и первые в карьере статуэтки для своих ведущих актеров – Дастина Хоффмана и Мерил Стрип. «Когда ты становишься знаменит, ты перестаешь бояться смерти. В тот момент, когда ты стал звездой, ты уже умер. Или был забальзамирован заживо». «Тутси» (1982)

Фото: imdb.com

Одна из главных американских комедий всех времен. История о безработном актере, который устал от постоянных отказов, загримировался под женщину, попал в популярный дневной сериал и неожиданно стал «любимицей Америки». «Тутси» смешное и остроумное кино, подкупающее своей искренностью и человечностью. Картина получила рекордные для жанра девять номинаций на «Оскар», но только одна из них (самая незаслуженная) стала статуэткой – награда Джессике Лэнг за лучшую роль второго плана. «Я не люблю Голливуд, но никогда бы не стал критиковать глав крупных студий. Если бы я распоряжался многомиллионными фильмами, я бы лежал на полу и стонал от страха. Одна мелкая ошибка – и ты пыль». «Человек дождя» (1988)

Фото: imdb.com

Одна из лучших картин 80-ых и образцовое «роуд муви» о двух совершенно непохожих братьях. Циничный младший брат Чарли (Том Круз) должен доставить старшего Реймонда (Хоффман) – тихого и боязливого аутиста – через всю страну к нотариусу. Поездка, которая начиналась как катастрофа, станет величайшим путешествием в жизни Чарли к пониманию самого главного. Картина была удостоена четырех «Оскаров» в главных номинация – лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий и лучший актер (разумеется, Дастин Хоффман). «Завидую чувакам, которые могут просто любоваться закатом. Пошлая штука, но когда я вижу закат, я всегда думаю о том, какой бы крутой кадр мог выйти на его фоне». «Плутовство» (1997)

Фото: imdb.com