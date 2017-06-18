Инопланетянка со стажем: лучшие роли Зои Салданы

Ни для кого не секрет, что актеры люди тщеславные. Мало кому из них нравится проводить часы в кресле гримера, играть целый фильм в пластическом гриме и специальных костюмах, а потом рисковать быть неузнанным своими поклонниками. Но Зои Салдане грим не помеха. Она очаровала всех ролью синекожей Нейтири в «Аватаре», а зеленая кожа Гаморы из «Стражей Галактики» не помешала Зои получить звание «секс-символа».

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Зои Ядира Салданья Назарио родилась 19 июня 1978 года в Нью-Джерси в семье пуэрториканки и доминиканца. После трагической гибели отца в автокатастрофе, мать перевезла девятилетнюю Зои в Доминиканскую Республику. Там будущая актриса окончила престижную танцевальную школу, а когда девушке исполнилось 17, семья вернулась обратно в США. Танцевальный опыт помог Салдане получить место в театральной труппе Бруклина, а также первую роль в кино – Зои сыграла балерину в фильме 2000 года «Авансцена». В 2004 она появилась в небольшой роли бывшей подруги Джека Воробья в первых «Пиратах Карибского моря», но настоящая слава пришла к актрисе в 2009, когда на экраны вышел самый прибыльный фильм в истории – «Аватар». Роль у Джеймса Кэмерона сделала Салдану звездой и открыла перед ней все двери.

Фото: Getty Images

В личной жизни у Зои тоже полная идиллия. С 2013 года она замужем за итальянским художником Марко Перего, который после свадьбы решил взять фамилию жены. У пары три сына: близнецы Сай Аридио и Боуи Эзио и Зен, который появился на свет в феврале этого года.

Марк Перего и Зои Салдана с детьми. Фото: Cosmopolitan

«Я была синей, была зеленой... Уже и не помню, какая я настоящая!» Совсем недавно Зои была на всех экранах во второй части «Стражей Галактики». Скоро мы увидим ее в очередном продолжении «Мстителей» и долгожданном сиквеле «Аватара». Сегодня Салдане исполняется 39 лет. Она незаменима в фантастических фильмах и боевиках, а армия ее поклонников с каждым днем только растет. Давайте в честь дня рождения актрисы проследим ее творческий путь и обратим внимание на самые знаковые роли в ее карьере. Кит – «Перекрестки» (2001)

Фото: imdb.com

В начале прошлого десятилетия в Голливуде была непонятная тенденция снимать популярных молодых певцов в сольных фильмах. Не обошла эта мода и Бритни Спирс. «Перекрестки» были ожидаемо заклеймены зрителями, получили две «Золотые малины», но с позиции сегодняшнего дня выглядят вполне мило и невинно. Сюжет у фильма предельно прост: провинциальная девчонка Люси ведет праздную и обычную жизнь, пока подружки не уговаривают ее отправиться на музыкальный конкурс в Лос-Анджелес. Картина не сделала из Бритни Спирс кинозвезду, но зато преподнесла «золотой билет» другой актрисе, которая играла лучшую подругу поп-дивы, − Зои Салдане. «В любых условиях надо сохранять оптимизм. Мой стакан всегда наполовину полон». Ухура – «Звездный путь» (2009-2016)

Фото: imdb.com

Когда в 2009 году было решено перезапустить в киноформате одну из самых известных франшиз в истории, продюсеры стремились заполучить на главные роли актеров, которые будут хотя бы отдаленно похожи на исполнителей, которые играли космический экипаж «Энтерпрайза» в 60-е. Но на деле все оказалось куда интереснее – новый «Звездный путь» уже в первом фильме показал, что он самодостаточное произведение, а старые персонажи заиграли новыми красками и получились современными и интересными. Крепкий и слаженный кастинг вывел историю о космическом флоте на новый уровень, и состав экипажа воспринимается как одна семья. Лейтенант Ухура стала для Зои Салданы первой космической ролью. О приключениях отважной команды «Энтерпрайза» вышло уже три фильма, а четвертая лента сейчас находится в разработке. Нейтири – «Аватар» (2009)

Фото: imdb.com

Если Ухура из «Звездного пути» большую часть жизни провела в космосе, но оставалась при этом землянкой, то Нейтири стала для Салданы дебютом в роли инопланетного существа. «Аватар» не нуждается в представлении: этот фильм Джеймс Кэмерон разрабатывал много лет, он вернул моду на 3D, собрал в мировом прокате почти три миллиарда долларов, сделал временную звезду из Сэма Уортингтона и проиграл на «Оскаре» «Повелителю бури», который сняла бывшая жена Кэмерона Кэтрин Бигелоу. Роль синекожей аборигенки Пандоры принесла Салдане премию «Сатурн» и множество других наград. Она должна сыграть Нейтири еще в трех продолжениях, если, конечно, Джеймс Кэмерон их все-таки снимет. «Люди склонны к проявлениям тщеславия, особенно актёры. Но уверяю, когда я ещё готовилась к съёмкам, то уже хорошо знала, на что шла. Мне нравится моя работа, я отдала Нейтири всю себя. Не важно, узнали ли меня люди или нет. Ведь тут есть и хорошая сторона, если люди меня не узнают, то моё лицо им не так хорошо запомнится, и значит, будет больше возможностей для личной жизни». Каталея – «Коломбиана» (2011)

Фото: imdb.com

Танцевальное прошлое сделало из Салданы прекрасную кандидатуру на роли в боевиках, ведь Зои может исполнять многие трюки без дублеров. Некоторые режиссеры пользуются этим. Салдана неоднократно появлялась в криминальных и экшн-фильмах, но «Коломбиана» выделяется на общем фоне тем, что у Зои здесь главная роль. Достаточно банальный сюжет о наемной убийце, которая мстит за смерть своих родителей, отличается от подобных отличными боевыми сценами, захватывающими эпизодами с паркуром в исполнении десятилетней девочки и обворожительной Салданой в центре повествования. Забавно, что первоначально сценарий «Коломбианы» писался как продолжения культового фильма «Леон». Гамора – «Стражи Галактики» (2014-2017)

Фото: imdb.com