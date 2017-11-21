Эволюция образа: как менялся стиль Джулианны Мур

Джулианна Мур талантливая актриса и удивительная женщина. Необычная внешность не помешала ей стать примером для тысяч женщин, а ее удивительная смелость перед камерой сделала Джулианну звездой в том возрасте, когда многие актрисы уходят в тень.

До тридцати лет Мур играла исключительно в театре, в кино она дебютировала в 1990 году и за несколько лет прошла путь от дневных «мыльных опер» до главных ролей у Стивена Спилберга и Пола Томаса Андерсона. Сейчас Джулианна одна из главных актрис Голливуда, обладательница практически всех престижных наград и очень продуктивная артистка, которая регулярно снимается в нескольких фильмах за год.

3 декабря Джулианне Мур исполнится 57 лет (хотя выглядит она максимум на 40!), а уже на этой неделе в прокат выходит режиссерский проект Джорджа Клуни «Субурбикон», где у Мур сразу две роли.

Мы считаем, что это отличный повод посмотреть на преображение актрисы и вспомнить ее лучшие образы за 30 лет.