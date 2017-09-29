5 сериалов-ужастиков для любителей всего страшного и мистического

Фильм «Оно» по Стивену Кингу стал самым кассовым ужастиком в истории, а в 2017 вышло рекордное количество хорроров – в последние годы мода 90-ых на страшное кино снова возвращается, и даже телевидение начали заполонять невиданные ранее сериалы-ужасы. Мы подобрали специально для вас несколько жутких, мистических телесериалов, которые обязательно придутся по душе любителям хорроров, которым лень идти в кино. «Американская история ужасов» 7 сезонов

Фото: imdb.com

Начнем с самого популярного хоррор-сериала нашего времени, который, собственно говоря, и популяризировал ужасы на телевидении. Каждый сезон этого шоу представляет собой законченную страшную историю. Авторы сериала Райан Мерфи и Брэд Фелчак уже пугали нас домом-убийцей, психиатрической клиникой, современными орлеанскими ведьмами, цирком уродов, кровавым отелем и тайной колонии Роанок. 5 сентября стартовал новый сезон, в котором главным источником страха стали прошлогодние американские выборы президента. «Американская история ужасов» сериал странный, неровный, шокирующий, а иногда откровенно абсурдный, но именно все это и делает его уникальнейшим телефеноменом, аналогов которому пока просто не существует. «Ходячие мертвецы» 8 сезонов

Фото: imdb.com

Постапокалипсический сериал, выведший жанр зомби-хоррора на новый уровень. Многосерийная история о небольшой группе выживших людей, которые всеми силами пытаются противостоять живым мертвецам и сохранить при этом остатки человечности. Сериал поражает своим размахом, съемками, правдоподобным гримом зомби и разнообразием персонажей.

«Ходячие мертвецы» подарили масс-культуре множество популярных цитат и мемов, некоторые из которых приобрели культовый статус («Карл!»). Популярность шоу достигла таких масштабов, что в 2015 году вышел спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов», являющийся своеобразным приквелом событий оригинального сериала. «Ганнибал» 3 сезон

Фото: imdb.com

С 80-ых годов вышло немало фильмов о докторе Ганнибале Лекторе, но такому колоритному персонажу было тесно только в кино, поэтому выход сериала о нем был делом времени. Производством шоу о маньяке-психиатре занялся главный визионер телевидения Брайан Фуллер и подарил зрителям одно из самых стильных и красивых шоу последних лет. Сериал сосредоточен на взаимоотношениях Лектора и сотрудника ФБР Уилла Грэма, обладающего способностью тонко понимать мотивы и чувства серийных убийц. Этот проект точно не для слабонервных, а вот ценителям придутся по душе психологические тонкости, изысканные убийства и красивейшие блюда, приготовленные главным героем. К сожалению, сериал постигла та же судьба, что и все проекты Фуллера – он не смог продержаться в эфире больше трех сезонов. «Страшные сказки» 3 сезона

Фото: imdb.com

«Страшные сказки» или «Ужасы по дешевке» сводят в Викторианской Англии всех культовых персонажей романов того времени. Главный герой собирает в одну команду Виктора Франкентштейна и его созданий, Дориана Грея, Ларри Талбота (он же человек-волк), Дракулу и им подобных. Сериал наполнен натуралистическими сценами магических обрядов, готическими ужасами, кровью и насилием, но не лишен философских и лирических сцен. Добавьте сюда еще блистательную стилизацию под Викторианскую эпоху и получите прекрасный атмосферный телепроект, который имеет всего 25 серий, каждая из которых великолепна. «Крик» 3 сезона

Фото: imdb.com