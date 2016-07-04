Кира Найтли: «Я же актриса, а значит, я немного сумасшедшая»

Когда думаешь о Кире Найтли, первое, что приходит на ум, это пышные платья, корсеты и изысканные любовные истории с историческим антуражем. Оно и верно – Кира сыграла в десятке костюмированных фильмов и после каждого из них она зарекалась, что это ее последняя подобная роль. Но актриса снова и снова возвращается к историческим образам. Сейчас Найтли снимается сразу в двух лентах: в первой биографической драме она перевоплотиться во французскую писательницу Коллет, а в режиссерском проекте Барбры Стрейзанд сыграет саму Екатерину Великую. Костюмные роли не хотят отпускать актрису, а мы этому только рады – ведь эта талантливая британка восхитительно смотрится в ролях аристократок. Но Кира не боится и экспериментировать: в ее коллекции образов можно найти и охотницу за головами, и футболистку, и донора-клона, и даже дочь Робина Гуда. Она еще очень молода, но добилась действительно многого: всего за десять лет она избавилась от всяких сравнений с Натали Портман, заработала две номинации на «Оскар», вышла замуж за музыканта Джеймса Райтона и родила дочку Эди. Сейчас Кира возвращается в кино после небольшого перерыва. Уже в этом году на экраны выйдет лента «Побочная красота», где кроме Найтли сыграли Хелен Миррен, Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Майкл Пенья и Уилл Смит. Но этот фильм с поистине звездным составом зрителям ждать еще полгода, а за это время можно пересмотреть другие картины с участием обворожительной «английской розы». «Пока не проживешь часть жизни, не испытаешь сильных разочарований, не обзаведешься ранами — как актер, ты ничего не стоишь».

Элизабет Суонн – «Пираты Карибского моря» (2003 – 2007)

Красочная, остроумная и динамичная морская эпопея, уже успевшая стать классикой (даже несмотря на то, что по сути это экранизация детского аттракциона). Безусловно, «Пираты», в первую очередь, безоговорочный бенефис Джонни Деппа в роли капитана Джека Воробья, но без Уильяма Тернера и Элизабет Суонн оригинальная трилогия не получилась бы. И пусть все критики и зрители говорили, что Найтли и Блум нужны фильму только лишь для того, чтобы удачно оттенять Деппа – трудно отрицать, что после их ухода из франшизы четвертый фильм получился намного слабее. Для восемнадцатилетней Найтли роль Элизабет стала настоящим прорывом. Именно после нее актрису начали воспринимать как самостоятельную талантливую артистку, а не как «девочку, очень похожую на Натали Портман». «Все говорят: «О, Господи! Ты так похожа на Натали Портман!» Но это же прекрасно! Вот если бы меня сравнивали с Арнольдом Шварценеггером, был бы повод беспокоиться». Сесилия Таллис – «Искупление» (2007)

Душераздирающая драма о войне, любви и выборе, поставленная по одноименному роману Йена Макьюэна. Пересказывать сюжет нет смысла, т.к. избежать спойлеров не удастся, но стоит упомянуть, что в ленте поднимается весьма сложный вопрос: всегда ли взрослые должны прощать ошибки детей? Так и не давая конкретного ответа, «Искупление» становится одной из самых глубоких драм последнего десятилетия. У Киры Найтли в фильме главная роль боевитой и целеустремленной Сесилии. И хотя ей безумно идет этот образ, главная звезда картины не она, а юная Сирша Ронон в роли ее младшей сестры Брайони – образ катализатора всех событий сделал тринадцатилетнюю Ронон одной из самых молодых номинанток на «Оскар» в истории. Рут – «Не отпускай меня» (2010)

«Не отпускай меня» крайне тяжелый фильм, поставленный по крайне тяжелой книге японского британца Кадзуо Исигуро. Это история про альтернативную реальность, в которой у каждого человека есть персональный клон, которого растят для того, чтобы в будущем использовать его органы для пересадки. Кира Найтли вместе с Кэри Маллиган и Эндрю Гарфилдом как раз и играют троих таких клонов. Фильм пропитан тяжелой мрачной безысходностью, которая, тем не менее, чертовски завораживает. А все главные героя совершенно чудесные и понятные зрителю. Единственно, что выделяет Найтли из этой троицы – она сыграла героиню с моделью поведения, к которой прибегло бы большинство людей, попади они в подобную ситуацию. Анна Каренина – «Анна Каренина» (2012)

Довольно спорная и принятая в штыки русскодумающими зрителями экранизация классики. Но на самом деле фильм очень даже не плох, а его визуальная составляющая и вовсе одна из лучших за последние годы. Да, с актерами режиссер Джо Райт немного промахнулся – Аарон Тейлор-Джонсон слишком слащав для роли Вронского, а Каренин Джуда Лоу вышел слишком прекрасным, чтобы можно было поверить в «невыносимость» персонажа. Зато Кира Найтли в центральном образе абсолютно на своем месте, и во время просмотра меньше всего хочется придираться к актрисе и жаловаться на отсутствие в ней той самой загадочной «русской души». «Это мрачная любовная история. Очень мрачная. И любви как таковой в ней не так много. Лишь малая часть. Дружба, умение быть партнером, компаньоном своему возлюбленному, секс, ревность, одиночество, невроз, безумие — до Анны Карениной так полно в литературе не создавался ни один женский образ». Грета – «Хоть раз в жизни» (2013)