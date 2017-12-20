5 небанальных фильмов для новогоднего настроения

На носу Рождество и Новый год, а праздничного настроения все еще нет? Не беда. С этим, как всегда может помочь кино. Уже много лет мы настраиваемся на праздники пересматривая в бесконечный раз «Иронию судьбы», «Один дома» и «Чародеев», но эти картины все уже давно знают наизусть. Мы предлагаем вам в этом году немного изменить традициям и посмотреть не самые известные, но замечательные праздничные картины, которые создадут вам нужное настроение не хуже «Реальной любви». «Рождественский коттедж»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Хороший сценарий может даже байопик превратить в отличный рождественский фильм. «Рождественский коттедж» посвящен молодости известного современного художника Томаса Кинкейда, прославившегося своими волшебными полотнами. Чтобы помочь матери выкупить дом у банка, молодой мужчина берется за кисть и краски и полностью преображает провинциальный городок перед Рождеством… Это кино рекомендуется всем тем, кто нуждается в согревающих душу драмах. Фильм наполнен «живыми» персонажами, физически ощутимым волшебством, а снег, кажется, можно потрогать прямо через экран. Кинкейда играет Джаред Падалеки из «Сверхъестественного», а роль его учителя исполнил легендарный актер Питер О’Тул. «200 сигарет»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Не очень известный, но веселый и достаточно оригинальный молодежный фильм о нескольких людях и о том, как каждый из них провел новогоднюю ночь. Главные герои фильма молоды, достаточно глупы, но при этом поразительно искренни и честны, а от того их переживания очень просто принимать близко к сердцу. В «200 сигарет» отличный актерский состав – а картине снялись Кортни Лав, Пол Рад, Кейт Хадсон, братья Аффлеки, Кристина Риччи, Марта Плимптон и много кто еще. Мы привыкли к тому, что все американские новогодние комедии похожи между собой, так почему не выбрать из их ряда ту, которая может предложить зрителям хоть что-то новое? «Сирота казанская»

Фото: кадр из фильма

Фото: kinopoisk.ru

Фото: кадр из фильма

Российская вариация на тему знаменитого мюзикла «Mamma Mia!». Главная героиня Настя хочет найти отца, которого никогда не видела, она лишь знает, что его зовут Павел. Девушка публикует в газете объявление, на которое в канун Нового года откликаются сразу трое мужчин, каждый из которых искренне верит, что он и есть отец героини. Они встречают праздник все вместе, а на утро Настя понимает, что все трое стали ей родными… Один из лучших постсоветских фильмов, в котором все сделано как надо. Добрый сюжет, теплая праздничная атмосфера и замечательные актеры. «Отцов» Насти сыграли Олег Табаков, Лев Дуров и Валентин Гафт, а с таким трио плохого фильма получиться просто не может. «Идеальная семья»

Фото: imdb.com

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Фарсовая итальянская комедия о пожилом богатом мужчине Леоне, который всю жизнь посвятил работе, но так и не завел семью. И вот приходит Рождество, Леоне устал от одиночества и нанимает на время праздника группу актеров, которым платит за то, что они изображают его семью. Границы между игрой и реальностью быстро стираются, запланированное действие становится непредсказуемым, а каждый из участников спектакля раскрывается с неожиданной стороны… «Идеальная семья» блестящий представитель хорошего европейского кино. В этой итальянской комедии есть все, что нужно – отличный юмор, яркие персонажи, неглупый сюжет и густая рождественская атмосфера. Италия теплая страна, но зимние праздники в ней мало чем отличаются от наших. «Счастливого Рождества»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com