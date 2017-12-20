5 небанальных фильмов для новогоднего настроения
На носу Рождество и Новый год, а праздничного настроения все еще нет? Не беда. С этим, как всегда может помочь кино. Уже много лет мы настраиваемся на праздники пересматривая в бесконечный раз «Иронию судьбы», «Один дома» и «Чародеев», но эти картины все уже давно знают наизусть. Мы предлагаем вам в этом году немного изменить традициям и посмотреть не самые известные, но замечательные праздничные картины, которые создадут вам нужное настроение не хуже «Реальной любви».
«Рождественский коттедж»
Хороший сценарий может даже байопик превратить в отличный рождественский фильм. «Рождественский коттедж» посвящен молодости известного современного художника Томаса Кинкейда, прославившегося своими волшебными полотнами. Чтобы помочь матери выкупить дом у банка, молодой мужчина берется за кисть и краски и полностью преображает провинциальный городок перед Рождеством… Это кино рекомендуется всем тем, кто нуждается в согревающих душу драмах. Фильм наполнен «живыми» персонажами, физически ощутимым волшебством, а снег, кажется, можно потрогать прямо через экран. Кинкейда играет Джаред Падалеки из «Сверхъестественного», а роль его учителя исполнил легендарный актер Питер О’Тул.
«200 сигарет»
Не очень известный, но веселый и достаточно оригинальный молодежный фильм о нескольких людях и о том, как каждый из них провел новогоднюю ночь. Главные герои фильма молоды, достаточно глупы, но при этом поразительно искренни и честны, а от того их переживания очень просто принимать близко к сердцу. В «200 сигарет» отличный актерский состав – а картине снялись Кортни Лав, Пол Рад, Кейт Хадсон, братья Аффлеки, Кристина Риччи, Марта Плимптон и много кто еще. Мы привыкли к тому, что все американские новогодние комедии похожи между собой, так почему не выбрать из их ряда ту, которая может предложить зрителям хоть что-то новое?
«Сирота казанская»
Российская вариация на тему знаменитого мюзикла «Mamma Mia!». Главная героиня Настя хочет найти отца, которого никогда не видела, она лишь знает, что его зовут Павел. Девушка публикует в газете объявление, на которое в канун Нового года откликаются сразу трое мужчин, каждый из которых искренне верит, что он и есть отец героини. Они встречают праздник все вместе, а на утро Настя понимает, что все трое стали ей родными… Один из лучших постсоветских фильмов, в котором все сделано как надо. Добрый сюжет, теплая праздничная атмосфера и замечательные актеры. «Отцов» Насти сыграли Олег Табаков, Лев Дуров и Валентин Гафт, а с таким трио плохого фильма получиться просто не может.
«Идеальная семья»
Фарсовая итальянская комедия о пожилом богатом мужчине Леоне, который всю жизнь посвятил работе, но так и не завел семью. И вот приходит Рождество, Леоне устал от одиночества и нанимает на время праздника группу актеров, которым платит за то, что они изображают его семью. Границы между игрой и реальностью быстро стираются, запланированное действие становится непредсказуемым, а каждый из участников спектакля раскрывается с неожиданной стороны… «Идеальная семья» блестящий представитель хорошего европейского кино. В этой итальянской комедии есть все, что нужно – отличный юмор, яркие персонажи, неглупый сюжет и густая рождественская атмосфера. Италия теплая страна, но зимние праздники в ней мало чем отличаются от наших.
«Счастливого Рождества»
То ли сказка, то ли правда, но совершенно невероятная история, берущая за живое. В канун Рождества 1914 года во время Первой Мировой войны на линии фронта в районе Бельгии встречаются французская, немецкая и английская армии. В светлый праздник все противоречия были забыты, оружие осталось на дне окопов, а солдаты и офицеры вышли навстречу друг другу, чтобы вместе спеть, угостить друг друга шоколадом и сигаретами и пожелать один другому «Счастливого рождества!» Теплое и доброе кино, возвращающее веру в человечество. Фильм основан на реальном случае, известном как «Рождественское перемирие». Разыграна эта невероятная история с лучшими европейскими актерами – немцами Даниэлем Брюлем и Дианой Крюгер, французом Гийомом Кане и британцем Гэри Льюисом.