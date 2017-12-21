Кинопремьеры 21 декабря: «Джуманджи» и очередные «Ёлки»

Главным фильмом в прокате все еще остаются «Звездные войны», но в преддверии новогодних каникул на большие экраны выходят и другие фильмы для молодой аудитории – ремейк «Джуманджи» и мультфильм «Фердинанд». Ну и какая зима без очередных «Ёлок»! В этом году Ургант и Светлаков встретят праздник уже в шестой раз. «Джуманджи: Зов джунглей» реж. Джейк Кэздан

Фото: imdb.com

Четверо подростков находят необычную видео-игру. Дети начинают играть, но чудесным образом оказываются внутри игрового мира, где каждый из них становится определенным персонажем: тихий и робкий Спенсер превращается в здоровяка-исследователя, а громила Фидж – в хиленького коротышку, неуклюжая Марта становится храброй амазонкой, а красавица Беттани – полненьким профессором средних лет. Чтобы выбраться из игры герои должны привыкнуть к непривычным для себя ролям и пройти череду ловушек и головоломок. Ремейк любимого детьми 90-ых «Джуманджи», скажем прямо, не самый нужный фильм. Оригинальная картина 1995 года все еще хорошо смотрится, а тягаться с обаянием Робина Уильямса не рискнет ни один вменяемый актер. Благо, новый фильм не копирует старый, а использует интересный ход с игровыми аватарами, но беда в том, что картина эта сугубо студийная, так что ничего очень оригинального от нее ждать смысла нет. Хотя детям (особенно тем, кто не знаком с оригиналом) может понравиться – они любят харизматичного качка Дуэйна Джонсона. Кроме него в фильме снялись Карен Гиллан из «Доктора Кто», комик Кевин Харт и Джек Блэк, которому в картине досталась самая сомнительная партия – мы любим Блэка, но даже страшно представить до чего дойдут его кривляния в роли девочки-подростка. «Фердинанд» реж. Карлос Салдана

Фото: imdb.com

Знакомьтесь, это Фердинанд и он бык. Вот только он самый необычный бык во всей Испании. Вместо того чтобы бодаться с другими быками, он с детства предпочитает сидеть на лужайке, нюхать цветы, любоваться бабочками и играть со своей маленькой хозяйкой. Однажды Фердинанда по ошибке отбирают для участия в бое быков в Мадриде, но дружелюбное животное даже перед лицом опасности сумело остаться самим собой. 2017 год вышел крайне слабым для анимации. Крупные студийные мультфильмы можно пересчитать по пальцам одной руки, так что припасенный на конец декабря «Фердинанд» может стать настоящей отдушиной для заскучавших по нарисованным героям малышей. К счастью, новая картина обещает быть красочной, веселой, а целый ряд ярких персонажей, во главе с обаятельным центральным героем, не даст заскучать. Занималась новым мультфильмом та же студия, что работала над «Ледниковым периодом» и «Рио». Он уже заработал две номинации на «Золотой глобус» и будет претендовать на «Оскар» (повторимся, среди анимации в этом году конкуренция невелика). «Ёлки Новые» реж. Жора Крыжовников, Дмитрий Киселев, Александр Карпиловский, Алексей Нужный, Александр Котт

Фото: kinopoisk.ru

Старые и новые герои «Ёлок» снова встречают Новый год. Они сорятся, мирятся, влюбляются, совершают храбрые и не очень поступки и ищут свои родственные души. Дружба хорошо знакомых нам Жени и Бори висит на волоске, Галя из Новосибирска готова на все, лишь бы провести праздничную ночь с любимым, юный хипстер из Тюмени отправляется в лес за елкой с потенциальным отчимом, а маленький мальчик из Хабаровска едет в Москву на поиски мамы. В этом году Первый канал отменил показ «Иронии судьбы», но отменять очередные «Ёлки» никто не собирается. Уже сами создатели иронизируют над собой – это можно увидеть в названии и рекламном слогане, который звучит весьма двусмысленно: «Нашли с кем встречать!» Все те же режиссеры, те же актеры, к которым присоединяются новые лица (скоро в России не останется ни одного не засветившегося в «Ёлках» артиста), те же избитые сюжеты и та же псевдопраздничная атмосфера. За шесть фильмов «Ёлки» воспитали целое поколение зрителей, которые уже не представляют Новый год без традиционного «капустника». «Новизна» реж. Дрейк Доримус

Фото: imdb.com

Быстрое знакомство через приложение в интернете превратилось для Мартина и Габи в нечто большее. Одна встреча переросла для молодых людей в серьезные отношения, к которым не был готов ни он, ни она. Но только смогут ли сохранить отношения в 21 веке те, кто привык выбирать себе партнеров одним скольжением пальца по экрану смартфона? Откровенная мелодрама новой формации про сложные взаимоотношения людей в век информационных технологий. Главные герои совершенно не приспособлены к миру и не умеют подстраиваться под других людей. Картина сосредоточена на странной форме любви, которую герои пытаются совмещать с открытыми отношениями, хотя сами не понимают, чего хотят друг от друга. Критики поругивают «Новизну» за отсутствие этой самой новизны, но посмотреть на Николаса Холта в главной роли всегда приятно, да и партнерша у него очень милая. «Вечеринка» реж. Салли Поттер

Фото: imdb.com