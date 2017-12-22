«Ничего не могу с собой поделать – я увлечён, очарован Россией»: Рэйфу Файнсу исполняется 55 лет

К абсолютному большинству актеров можно применить то либо иное определение. Это может быть их постоянное амплуа, общие черты персонажей и фильмов, в которых они снимаются, но с Рэйфом Файнсом все намного сложнее. С его внешностью он может играть кого угодно: человека другой эпохи, героя-любовника, гения, идиота, благочестивого священника и самого страшного злодея. Объединяет всех персонажей Файнса только его талант и старание, с которым он подходит к каждой роли.

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Этот британский актер является гарантом качества для любого фильма. Даже маленький эпизод он превращает в собственный бенефис (помните Лоренса Лоренца из картины Коэнов «Да здравствует Цезарь!»?), а уж в главной роли Файнс и вовсе творит чудеса. А участие актера в «Гарри Поттере»! Рэйф создал одного из самых запоминающихся злодеев в современном кинематографе, испугавшего не только детей, но и взрослых. «Мимо проходил один ребёнок, он увидел меня в гриме и заплакал. И маленький мальчик внутри меня ликовал, что смог кого-то напугать!»

«Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». Фото: imdb.com

Отдельного упоминания заслуживает отношения Рэйфа Файнса с Россией. Актер постоянно восхищается родиной Достоевского и Тургенева, признается в любви к фильму «Горько!» и неоднократно снимается в картинах о России. Еще в 90-ые Файнс сыграл Евгения Онегина, а для роли в фильме Веры Глаголевой «Две женщины» неплохо заговорил по-русски. 2017 год актер посвятил съемкам собственного фильма о танцоре Рудольфе Нуриеве «Белая ворона», который должен выйти в середине следующего года. 22 декабря этому талантливому и многогранному артисту исполняется 55 лет. Это отличный повод пересмотреть лучшие фильмы Файнса, за которые мы так его полюбили. «Люди постоянно неправильно произносят мои имя и фамилию». Хитклифф – «Грозовой перевал» (1992)

Фото: imdb.com

Одна из первых ролей Рэйфа Файнса, но уже тогда он доказал всем, что в одиночку может вытянуть даже посредственную историю. Не самая удачная экранизация знаменитого романа Эмили Бронте о любви, предательстве и искуплении выделяется хорошей картинкой, чарующей музыкой, но сценарий в ней хромает на обе ноги. Не спасают плохо адаптированную историю и большинство актеров, на фоне которых Файнс выглядит настоящим неграненым бриллиантом. В потенциально сильной роли Хитклиффа актер демонстрирует такую артистическую мощь, что от него не оторвать глаз. После такого яркого дебюта дальнейшая судьба талантливого актера была предопределена. Амон Гёт – «Список Шиндлера» (1993)

Фото: imdb.com

Не нуждающийся в представлении фильм. «Список Шиндлера» видели все уважающие себя киноманы, и он уже более двадцати лет считается одной из лучших картин мира. Трехчасовая пронзительная история немецкого предпринимателя, спасшего во время войны более тысячи польских евреев хороша во всем, но за персонажа Рэйфа Файнса ее принято хвалить в первую очередь. Актер настолько погрузился в своего героя, что настоящие узники Освенцима трепетали перед ним – настолько он был похож на реального Амона Гёта. «Список Шиндлера» принес Файнсу десятки наград, а на съемочной площадке он встретил Лиама Нисона, ставшего впоследствии его лучшим другом. «Я не раздумываю над своими действиями. Я просто знаю, что нужно делать». Ласло Алмаши – «Английский пациент» (1996)

Фото: imdb.com

Еще один оскороносный фильм, но уже не такой мощный как «Список Шиндлера». Экранизация одноименного романа Майкла Ондатже о пилоте, чудом выжившем после крушения самолета в Сахаре. Его внешность изуродована, жить ему осталось недолго, но его переправляют в Италию, где о нем заботится канадская медсестра, которой умирающий мужчина рассказывает свою удивительную историю. «Английскому пациенту» не хватает смелости и напора, да и сокращение трехчасового хронометража ему бы не повредило, но это все равно удивительная реальная история о любви и доблести, разыгранная великолепными актерами. Рэйф Файнс, как всегда, прекрасен, а играющая медсестру Жюльет Бинош получила за свою роль «Оскар». мсье Густав – «Отель «Гранд Будапешт» (2014)

Фото: imdb.com

Возрастные персонажи у Файнса получаются не хуже тех статных героев из 90-ых. В своем последнем на сегодняшний день фильме «Отель «Град Будапешт» Уэс Андерсон довел эстетически выверенный стиль до совершенства, а паноптикум его странных персонажей пополнился удивительным экземпляром. Управляющий отеля мсье Густав у Файнса получился высокомерным, алчным и похотливым, но в то же время совершенно трогательным, искренним и склонным к самопожертвованию. Такой персонаж украсил бы фильмографию любого актера, и даже у Файнса роль Густава стала одной из лучших в карьере. «В детстве отец заставлял меня надеть пиджак перед тем, как посмотреть фильм». Гарри Хоукс – «Большой всплеск» (2015)

Фото: imdb.com