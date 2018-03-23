Фотофакт: как изменились актеры сериала «Секс в большом городе»

Двадцать лет назад на экраны вышел первый эпизод сериала «Секс в большом городе». Шоу о дружбе четырех незамужних жительниц Нью-Йорка стало культурным феноменом. Сериал насчитывает шесть сезонов, к которым можно прибавить два полнометражных фильма и сериал-приквел о юности главной героини Кэрри. «Секс в большом городе» ненавидели критики, но это не помешало ему стать одним из популярнейших сериалов нового столетия, который всем сердцем любят миллионы женщин по всему миру. Давайте вместе посмотрим на актеров, которые воплотили на экране образы прогрессивных жителей мегаполиса, и на то, как они выглядят сейчас. Кэрри Брэдшоу – Сара Джессика Паркер

Фото: imdb.com

«Развод». Фото: imdb.com

Роль Кэрри сделала Сару Джессику Паркер иконой стиля и ролевой моделью для многих женщин, но она и подтопила карьеру актрисы. После «Секса в большом городе» никто больше не хотел видеть актрису в других ролях, так что Паркер и по сей день играет различные вариации своей самой известной героини. Роли в бесконечных романтических комедиях актриса чередует с появлениями на телевидении. Последней заметной работой Сары стал комедийный сериал «Развод». Саманта Джонс – Ким Кэтролл

Фото: imdb.com

Фото: WERexpo2017

После завершения сериала Ким Кэтролл прочно обосновалась на телевидении. Среди самых известных работ актрисы можно назвать «Сердце всякого человека», «Нежную кожу» и мини-сериал по Агате Кристи «Свидетель обвинения». В последнее время имя Кэтролл часто мелькает в СМИ из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер. Ким рассказала общественности об отвратительном поведении своей коллеги во время съемок сериала и ее склочном характере. Эта история только набирает обороты, так что самое интересное еще впереди. Миранда Хоббс – Синтия Никсон

Фото: imdb.com

Фото: TonyAwards

Из четырех главных актрис сериала Синтия Никсон пользуется наибольшим уважением. Талантливая артистка смогла построить карьеру в театре, на телевидении и в кино, а ее работы по-прежнему продолжают приносить ей престижные награды. «Стокгольм, Пенсильвания», «Джеймс Уайт», «Тихая страсть» − каждый фильм Синтии не остается незамеченным, как и ее политическая деятельность. На днях Никсон объявила, что будет баллотироваться по пост губернатора Нью-Йорка. Шарлотта Йорк – Кристин Дэвис

Фото: imdb.com

Фото: Marie Claire

Хуже всего из ведущих актрис после завершения сериала жизнь сложилась у Кристин Дэвис. За пятнадцать лет она не сыграла ни одной значимой роли, а на плаву ей помогают держаться только полнометражные продолжения «Секса в большом городе». Вместо актерской карьеры Кристин уделяет много времени деятельности по защите животных и съемкам в рекламе. Мистер Биг – Крис Нот

Фото: imdb.com