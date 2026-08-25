С начала 2026-го «Минскстрой» ввел в эксплуатацию 99 объектов различного назначения

С начала 2026 года «Минскстрой» ввел в эксплуатацию 99 объектов различного назначения. Предприятие готовится к новым стройкам: в их числе многоквартирные дома, многофункциональный комплекс с магазинами и сервисами. Всего сейчас в работе – около 360 объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На особом контроле – очистная станция: две из пяти очередей уже введены, общая готовность – почти на четверть, завершение запланировано на 2028 год. Идет восстановление дома на улице Ленина после пожара: завершают утепление чердачных перекрытий, после экспертизы приступят к капитальному ремонту. Всего в этом году организация собирается отремонтировать 141 жилой дом.

Анатолий Ведерчик, генеральный директор ГПО «Минскстрой»:

В городе Минске строится очень много разных объектов жилищного строительства. Начинается строительство жилья и на Серова, и на Филимонова. Это жилье для нуждающихся, а также арендное жилье.

Численность работников «Минскстроя» превышает 23 тысячи человек. Для них выделят площадки под новые общежития, а недозагруженные объекты передадут предприятию для ремонта и дальнейшего использования.