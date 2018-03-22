Кинопремьеры 22 марта: атака инопланетных монстров и говорящих кроликов

Грядущая неделя в кинопрокате будет интересной: на экраны выходят вторая часть хита «Тихоокеанский рубеж», драма про кругосветное путешествие и очаровательный семейный фильм. К более мелким премьерам можно отнести пластилиновый мультфильм и артхаусный триллер с Хоакином Фениксом. «Тихоокеанский рубеж 2» реж. Стивен С. ДеНайт

Фото: imdb.com

Грозное противостояние монстров из морских глубин и пилотируемых людьми супермашин из первой части было лишь прелюдией к страшной битве. Планете грозит опасность из космоса, предотвратить которую может только новое поколение боевых машин и отважные молодые пилоты, которые возьмут их управление в свои руки. В 2013 году картина «Тихоокеанский рубеж» наделала много шума, но кассовым хитом не стала. Ее режиссер Гильермо дель Торо, в свойственной только ему манере, посвятил больше времени раскрытию монстров, а не людей, так что в сиквеле от него было решено избавиться. Как и от большей части актерского состава. На смену Чарли Хэнему и Идрису Эльбе пришли обделенный отцовской харизмой Скотт Иствуд и Джон Бойенга из «Звездных войн», играющие новое поколение пилотов огромных роботов. Снят фильм был преимущественно на деньги китайских продюсеров, которые вносили многочисленные правки в сюжет, так что ждать от картины можно чего угодно. Уверенно можно сказать лишь, что спецэффекты и экшен остались на прежнем уровне, а вот ко всему остальному стоит относиться с опаской. «Кролик Питер» реж. Уилл Глак

Фото: imdb.com

Кролики во главе с их отважным предводителем Питером объявили войну старому мистеру МакГрегору, который однажды поймал и съел отца кроличьего семейства. Зверюшки при любом удобном случае разоряют его огород, а когда старик неожиданно умирает, они решают, что никто больше не сможет остановить их набеги на овощные грядки. Но тут в дом переезжает сын МакГрегора Томас, который не намерен терпеть беспредел грызунов. Мужчина воюет с кроликами и параллельно влюбляется в живущую по соседству художницу Беатрис, которая души не чает в пушистых зверьках. Первая экранизация произведений британской детской писательницы Беатрис Поттер, которая всю жизнь сочиняла веселые истории о лесных обитателях. Снимали картину в Англии, так что к своему литературному достоянию кинематографисты отнеслись со всем уважением и трепетом. Фильм получился ярким и красочным, с отлично нарисованными животными и огромным количеством безумного юмора. Кролики в картине изводят людей всеми доступными им способами, за что на Западе фильм подвергся доле критики. Но стоит помнить, что все это одна большая шутка, которая обязательно понравится думающим зрителям. Незадачливого Томаса играет обаятельный Донал Глисон, а озвучивает животных целая плеяда звезд, поэтому смотреть картину лучше в оригинале. Британский медвежонок Паддингтон полюбился зрителям по всему миру, удастся ли повторить его подвиг кролику Питеру? «Гонка века» реж. Джеймс Марш

Фото: imdb.com

В 1968 года британская газета The Sunday Times решила провести безумные соревнования. Она организовала парусную регату, каждый участник которой должен был обогнуть землю, ни разу не причалив к берегу и не получая еду и медикаменты с других судов. Поучаствовать в ней решается Дональд Кроухерст, невезучий, но талантливый изобретатель, который верит, что сконструированная им яхта сможет обойти судно конкурентов. Для участия в регате Дональд влезает в долги, закладывает дом и бизнес, но до начала регаты не успевает закончить налаживание всех деталей судна. Это его не останавливает, Кроухерст отправляется в плавание, но быстро понимает, что недооценил всей сложности предстоящего путешествия… В 1986 году в СССР был снят фильм про эти же события с таким же названием, а вот в родной Англии картина про опасную кругосветную гонку выходит только сейчас. История Дональда Кроухерста поистине удивительная и даже страшная (не будем ее здесь пересказывать, но советуем почитать про этого человека и саму гонку), но, при всей ее интересности, на экране она выглядит крайне двусмысленно. Кроухерст не пример для подражания, не герой, а довольно неприятный и эгоистичный человек, поступки которого сложно назвать вменяемыми. Играет его при этом Колин Ферт, в чьем лице столько доброты и невинности, что поверить в его возможность совершить что-то плохое удается с трудом. По этой причине фильм вязнет в противоречиях, хотя снят он прекрасно, спорная история подана со свойственной только британцам величественностью, а Рэйчел Вайс и Дэвид Тьюлис на вторых ролях просто замечательные. «Дикие предки» реж. Ник Парк

Фото: imdb.com

Первобытное племя тихо и мирно живет где-то на территории будущей Великобритании, но внезапно в их долину вторгаются захватчики из бронзового века, сильно превосходящие их по уровню развития. Один из членов племени Даг тайно пробирается в город захватчиков и узнает, что больше всего на свете те обожают некую странную игру с мячом. Тогда Даг предлагает вражескому предводителю Гнусу пари. Если жители племени обыграют его лучшую команду в эту игру, то те даруют им свободу. В случае поражения его племя до конца жизни будет работать в шахтах. Гнус соглашается, и Даг начинает готовить своих людей к наведенной игре, о которой они в жизни не слышали. Так на территории Англии впервые появился футбол. Ник Парк гений пластилиновой анимации, ответственный за такие мультфильмы как «Побег из курятника» и «Барашек Шон». Его новая картина продолжает их традицию. Это потрясающе выглядящая лента, каждый кадр в которой поражает своей продуманностью, а мысль о том, что все это было сделано вручную, вызывает огромное уважение к создателям. Вот только с сюжетом все могло быть лучше. Сама идея о создании футбола дикарями звучит интересно, но реализовано это не слишком увлекательно. «Дикие предки» – из тех картин, которые ставят зрителей перед выбором, что для них важнее: форма или содержание? «Тебя никогда здесь не было» реж. Линн Рэмси

Фото: imdb.com