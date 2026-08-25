На Солнце возобновились сильные вспышки с угрозами для Земли – ИКИ РАН

На Солнце зафиксирован стремительное возрастание активности, передает официальный Telegran-канал ИКИ РАН.

Изменения начались ориентировочно в полночь по МСК. Произошло неожиданное пробуждение крупного активного центра, находящегося сейчас в центре видимого солнечного диска. Соответствующую группу пятен на звезде исследователи наблюдали в течение недели. Проявлялась малая активность, и предполагалось, что центр утратил всю свою энергию. Но 25 августа началось серия сильных взрывов.

На Солнце уже произошло 3 сильные вспышки уровня M (4-я категория по 5-балльной шкале). Ученые изучают вероятность выбросов плазмы в сторону Земли и связанных с этим геомагнитных бурь. Подчеркивается, что риск для Земли высок, учитывая расположения центра активности.

В ходе наблюдения за явлением 25 августа станет понятен характер всплеска – он эпизодический или продолжится нарастание.

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