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Мадрид создает единый командный центр для контроля ситуации на границе с Марокко

25 августа 2026 08:10
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Испания экстренно меняет стратегию борьбы с миграционным кризисом в Сеуте. Вместо разрозненных ведомств Мадрид создает единый командный центр, который возьмет под жесткий контроль ситуацию на границе с Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мадрид создает единый командный центр для контроля ситуации на границе с Марокко-2

Специальный комитет свяжет местное руководство, ключевые министерства и национальную разведку. На вывод региона из кризиса правительство Испании выделяет более 180 миллионов евро. Деньги направят на спасение локального бизнеса, ведь из-за затяжных потрясений экономика эксклава рухнула на треть. Ситуацию осложняет и социальная нагрузка: под государственной опекой до сих пор находятся несколько тысяч несовершеннолетних мигрантов. 

Также в город экстренно отгружают 45 тысяч доз вакцин, чтобы не допустить медицинского коллапса. Ранее лидер испанской оппозиции уже призывал ввести в эксклаве жесткий карантин из-за вспышек инфекций. В попытке сдержать миграционное давление Испания официально запросила экстренную помощь у Еврокомиссии. Мадрид рассчитывает на финансирование ЕС, чтобы укрепить охрану границ, усилить безопасность и оперативно развернуть новые центры временного содержания для нелегалов

# Новости Испании # Испания

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