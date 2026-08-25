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Во Франции заявили о резком падении производства картофеля

25 августа 2026 08:09
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Во Франции неурожай картофеля. Аграрии недополучат более 20 % клубней. Всего планируют собрать около 6,5 миллионов тонн. Этот показатель станет самым низким за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции заявили о резком падении производства картофеля-2

Причиной стала сильная засуха. Пострадало также качество клубней. Из‑за нехватки влаги они слишком мелкие, поэтому под угрозой оказалось производство картофеля фри. Финансовые потери агросектора уже оценивают в 400 миллионов евро. Местные аграрии требуют пересмотреть объемы контрактов и просят компенсации у государства. Проблемы французских фермеров затронули и соседнюю Бельгию – главного мирового покупателя картофеля. Там прогнозируют значительное снижение производства продуктов питания из клубней.

# Новости Франции

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