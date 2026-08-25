Во Франции заявили о резком падении производства картофеля

Во Франции неурожай картофеля. Аграрии недополучат более 20 % клубней. Всего планируют собрать около 6,5 миллионов тонн. Этот показатель станет самым низким за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала сильная засуха. Пострадало также качество клубней. Из‑за нехватки влаги они слишком мелкие, поэтому под угрозой оказалось производство картофеля фри. Финансовые потери агросектора уже оценивают в 400 миллионов евро. Местные аграрии требуют пересмотреть объемы контрактов и просят компенсации у государства. Проблемы французских фермеров затронули и соседнюю Бельгию – главного мирового покупателя картофеля. Там прогнозируют значительное снижение производства продуктов питания из клубней.