В Беларуси с 1 сентября повышаются трудовые пенсии

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, на сколько увеличатся пенсии в Беларуси с 1 сентября. Выплаты вырастут по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Напомним, очередное повышение в среднем на 5 % утверждено указом главы государства. Документ подписан накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, средний размер выплаты по возрасту составит 1125 рублей. По сравнению с сентябрем 2025 года увеличение – 145 рублей. Специалисты подчеркивают: размер прибавки у каждого пенсионера будет индивидуальным. Он зависит от продолжительности стажа, величины заработка, а также установленных доплат. Выплаты пересчитают как неработающим, так и работающим пожилым людям.

Повышение пройдет в автоматическом режиме. Пенсионерам не нужно никуда ходить, писать заявления или собирать справки. В целом в сентябре расходы на выплату пенсий в Беларуси составят около 2 миллиардов 600 миллионов рублей. Из них на само повышение направят 125 миллионов. Рост доходов ощутят более 2 миллионов 300 тысяч белорусских пенсионеров. Напомним, предыдущее повышение было в феврале. Тогда прибавка составила 10 %.